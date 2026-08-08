Rekordjagd! DAX furios ins Wochenende

Allianz nach starken Zahlen unter Druck 08.08.2026, 08:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rekordjagd! DAX furios ins Wochenende: Allianz nach starken Zahlen unter Druck
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© boersennews / SB
Was für eine Handelswoche! Die Sommerrallye läuft auf Hochtouren. Der Dax lässt derzeit nichts anbrennen und haussiert auf beeindruckende Art und Weise. Am gestrigen Freitag (07. August) gab es noch einmal neue Hochs jenseits der Marke von 26.400 Punkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 435,30 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Die allerletzten Zweifel an einem furiosen Wochenschluss beseitigten die US-Arbeitsmarktdaten für Juli. Der Bericht fiel überraschend schwach aus. So verfehlte die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft im Juli die Erwartungen deutlich. Das dämpfte die Zinsängste. Die Renditen der US-Staatsanleihen kamen zurück. Der US-Dollar-Index ebenfalls. Das hob die Stimmung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig spielten die Quartalsberichte mit; auch wenn nicht alle honoriert wurden. Hierzu zählte unter anderem der Bericht der Allianz. Der Versicherungskonzern veröffentlichte ein auf den ersten Blick exzellentes Zahlenwerk. Doch der Markt fremdelte ein wenig mit den Zahlen. Die Aktie geriet gestern unter Druck.

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Allianz nach starken Zahlen unter Druck

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung haussierte die Allianz-Aktie (Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV). Die Erwartungshaltung des Marktes an das Zahlenwerk dürfte entsprechend gewesen. Die Zahlen zum 2. Quartal 2026 fielen stark aus. Die im Anschluss an die Veröffentlichung einsetzenden Gewinnmitnahmen könnten darauf hindeuten, dass der eine oder andere Marktakteur doch noch etwas mehr erwartet hatte. Schauen wir uns die Daten einmal im Detail an.

Aktienchart

Die Allianz gab das Geschäftsvolumen im 2. Quartal 2026 mit 45,6 Mrd. Euro an. Damit verzeichnete der Versicherungskonzern einen Anstieg des Geschäftsvolumens gegenüber dem Vergleichsquartal 2025 um starke 5,7 Prozent. Das operative Ergebnis überzeugte ebenfalls. Es wurde mit 4,874 Mrd. Euro vermeldet. Das Plus von 10,6 Prozent konnte sich sehen lassen. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wurde mit 2,600 Mrd. Euro veröffentlicht. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum 2. Quartal 2025 in Höhe von -12,7 Prozent.

Das macht die Aktie

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung schwang sich die Allianz-Aktie über den Kursbereich von 440 Euro auf. Das exponierte Kursniveau lud nach der Zahlenveröffentlichung zu Gewinnmitnahmen ein. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich diese Gewinnmitnahmen oberhalb von 420 Euro abspielen würden. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde ein neues Verlaufshoch die Wiederaufnahme der Kursrallye bedeuten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ Den fairen Wert für die Aktie hoben sie von 420 Euro auf 486 Euro an. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten hingegen ihr Votum „sector perform“ und ihr bisheriges Kursziel von 440 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

 

Bn-Redaktion/mt
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