Dax trotzt dem SpaceX-Hype

DHL Group – Aktie könnte nun durchstarten 13.06.2026, 09:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax trotzt dem SpaceX-Hype: DHL Group – Aktie könnte nun durchstarten
© Bild: istockphoto.com/Manuel Milan
Lange Zeit gestaltete sich der Freitagshandel (12. Juni) überaus zäh. Der Dax rang um Momentum. Schließlich gelang es dem deutschen Leitindex doch noch, die Kursbewegung anzukurbeln.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 51,76 EUR -0,08 % Lang & Schwarz
DAX 24.658,75 PKT +0,17 % Ariva Indikation

Der gestrige Handelstag stand ganz im Zeichen des Börsendebüts von SpaceX. Die mediale Aufmerksamkeit war immens, schließlich handelte es sich um den bis dato größten Börsengang. Wie erwartet kam nach Handelsbeginn sofort Kaufdruck auf. Die Aktie stieg in der frühen Phase über 175 US-Dollar, musste aber im weiteren Verlauf des Freitagshandels erkennen, dass auch sie der Schwerkraft unterliegt. Der Tagesschluss knapp oberhalb von 160 US-Dollar besiegelte schließlich das Börsendebüt. Trotz eines starken Handelsstarts dürfte sich der eine oder andere Marktakteur sogar noch etwas mehr erwartet haben. Die nächsten Tage und Wochen werden nun zeigen müssen, wie belastbar der Hype um SpaceX ist.

Während in den USA alles auf SpaceX blickte, zog der Dax noch einmal das Tempo an. Für einen Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten reichte es allerdings nicht.

Stehen die USA und der Iran vor einem Friedensabkommen? Obgleich die Lage noch immer reichlich undurchsichtig ist, setzen die Aktienmärkte auf ein solches.

Kurzum. Der Dax ging mit einer robusten Vorstellung ins Wochenende und verfügt über eine stabile Ausgangsposition für die kommende Handelswoche. Und diese wird es in sich haben.

Die DHL-Aktie gehört unter technischen Aspekten aktuell zu den spannendsten Dax-Titeln. Die Aktie bewegt sich in einem stark ausgeprägten Aufwärtstrend und stemmte sich hierbei auch gegen die jüngsten Marktunbilden. Weiteres Aufwärtspotenzial scheint sich nun abzuzeichnen.

Aktienchart

DHL Group – Aktie könnte nun durchstarten

Um die charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir einen 5-Jahres-Chart bemüht. Darin wird deutlich: Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) macht derzeit ordentlich Dampf.

Anfang Juni brach die DHL-Aktie über den Widerstand von 51,7 Euro aus und bildete hierbei im Bereich von 53,2 Euro ein frisches 52-Wochen-Hoch aus. Gewinnmitnahmen verhinderten jedoch die unmittelbare Fortsetzung des Ausbruchs. Nach einer Zwischenkonsolidierung drehte die Aktie zuletzt wieder nach oben ab und eroberte die 51,7 Euro zurück. Damit ist nun aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert – die Aktie muss über die 53,2 Euro, um die Bewegung in Richtung 55 Euro / 60 Euro auszudehnen. Auf der Unterseite haben die 50 Euro zentrale Bedeutung und sollten im besten Fall nicht mehr unterschritten werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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