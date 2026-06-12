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Warum der OHB-Deal jetzt Anleger elektrisiert 12.06.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von iStock.com/Victor Golmer
Rheinmetall und OHB haben mit der OHB Rheinmetall Space Networks GmbH ein Joint Venture in Bremen gegründet, um sichere Satellitenkommunikation für die Bundeswehr aufzubauen. Das Unternehmen will Entwicklung, Integration, Betrieb, IT-Sicherheit und ein Cyber Operation Center für ein mögliches Milliardenprojekt übernehmen. Für Anleger ist die Kooperation besonders spannend, weil sie Rheinmetall und OHB in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt aus Verteidigung, Weltraumsicherheit und Cyberabwehr positioniert.
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Bremen wird zur Schaltzentrale für sichere Satellitenkommunikation

Rheinmetall und der Satellitenspezialist OHB bündeln ihre Kräfte im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft. Beide Unternehmen haben dafür ein gemeinsames Unternehmen gegründet: die „OHB Rheinmetall Space Networks GmbH“. Der Sitz des Joint Ventures liegt in Bremen. Das Ziel ist ambitioniert: Die neue Gesellschaft soll der Bundeswehr eine leistungsfähige, geschützte und dauerhaft verfügbare Kommunikationsarchitektur bereitstellen.

Im Kern geht es um ein Satellitensystem, das militärische Einheiten enger miteinander vernetzen soll. Soldaten, Fahrzeuge, Plattformen und Drohnen sollen über sichere Kanäle miteinander kommunizieren können. Sprache, Daten und Echtzeitinformationen sollen dabei über alle Führungsebenen hinweg geschützt übertragen werden. Gerade in modernen Konflikten wird diese Fähigkeit immer wichtiger, weil Einsatzkräfte Informationen schnell, stabil und abgesichert austauschen müssen.

Das Joint Venture will bei einem Satellitenprojekt der Bundeswehr die Gesamtverantwortung übernehmen. Dazu gehören Entwicklung, Integration, Lieferung und Betrieb. Auch IT-Sicherheit und ein Cyber Operation Center sollen Teil des Leistungsumfangs sein. Damit positionieren sich Rheinmetall und OHB nicht nur als Zulieferer einzelner Komponenten, sondern als möglicher Systemanbieter für eine zentrale militärische Infrastruktur.

Bis zu 10 Milliarden Euro: Der Raumfahrtauftrag wird zur Rüstungswette

Bereits Anfang des Jahres hatten das „Handelsblatt“ und die „Financial Times“ unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, dass OHB gemeinsam mit Rheinmetall um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr konkurrieren wolle. Der mögliche Auftragswert soll sich demnach auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen. Für beide Unternehmen wäre ein solcher Auftrag strategisch hoch bedeutsam.

Rheinmetall würde seine Rolle im Verteidigungssektor weiter in Richtung digitaler und weltraumgestützter Systeme ausbauen. OHB wiederum bringt seine Erfahrung aus der Satelliten- und Raumfahrttechnik ein. Die Kombination aus Rüstungskompetenz, Systemintegration und Raumfahrt-Know-how passt zu einem Markt, in dem klassische Verteidigung zunehmend mit Cyberabwehr, Dateninfrastruktur und Weltraumsicherheit verschmilzt.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die Bundesregierung hatte im November ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt. Das Ziel lautet, Deutschland „glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen“. Im Zentrum stehen dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat bereitstellen.

Politischer Rückenwind für eine neue Verteidigungsachse

Auch politisch wird die Kooperation als Signal gewertet. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärte anlässlich der Eintragung ins Bremer Handelsregister, die neue Zusammenarbeit belege, dass Bremen sich immer weiter zur Schaltzentrale der See- und Weltraumverteidigung entwickele. Die Entscheidung stärke die Rolle der Stadt als Technologiestandort im Nordwesten. Zudem schaffe sie neue und sichere viele hundert Arbeitsplätze an der Weser, sagte der SPD-Politiker.

Für börseninteressierte Leser ist vor allem die strategische Dimension entscheidend. Rheinmetall und OHB rücken mit dem Joint Venture in ein Feld vor, das in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen dürfte. Sichere Kommunikation, Satelliteninfrastruktur und Schutz vor Cyberangriffen sind nicht mehr nur technische Spezialthemen, sondern Kernbereiche moderner Verteidigungsfähigkeit.

An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Die Rheinmetall-Aktie notierte via XETRA letztlich 1,9 Prozent höher bei 1.220,00 Euro. Die Papiere von OHB legten unterdessen um 10,76 Prozent auf 406,50 Euro zu. Die Reaktion zeigt, dass Investoren die Kooperation als wichtigen Schritt in einem potenziell milliardenschweren Zukunftsmarkt einordnen.

Mit der „OHB Rheinmetall Space Networks GmbH“ entsteht damit ein Anbieter, der gleich mehrere sicherheitspolitische Megatrends verbindet: militärische Vernetzung, geschützte Kommunikation, Weltraumsicherheit und Cyberabwehr. Für die Bundeswehr könnte das Projekt ein zentraler Baustein künftiger Führungsfähigkeit werden. Für Rheinmetall und OHB öffnet sich zugleich die Chance, bei einem der größten deutschen Raumfahrt- und Verteidigungsprogramme eine Schlüsselrolle einzunehmen.

Bn-Redaktion/aw
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