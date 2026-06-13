Elon Musk knackt die Billionen-Marke

Rekord-IPO macht den Tech-Pionier zum reichsten Menschen der Geschichte 13.06.2026, 13:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
© AR/boersennews/ChatGPT
Das historische Börsendebüt von SpaceX hat die weltweiten Vermögensranglisten komplett auf den Kopf gestellt. Nachdem die Papiere des Raumfahrt- und KI-Konzerns an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq um über 19 Prozent nach oben schossen und bei 160,95 US-Dollar schlossen, erreichte das persönliche Vermögen von Elon Musk eine bislang unvorstellbare Dimension. Laut dem Bloomberg Billionaires Index beläuft sich das Nettovermögen des 54-Jährigen nun auf rund 1,1 Billionen US-Dollar. Damit ist der SpaceX-Gründer offiziell der erste Billionär der Weltgeschichte und besitzt mehr als dreimal so viel Vermögen wie der zweitreichste Mensch des Planeten, Google-Mitbegründer Larry Page.
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SpaceX 146,08 EUR +3,11 % Lang & Schwarz
Tesla 350,38 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

SpaceX wird zum absoluten Vermögenszentrum
Obwohl der Grundstein für den Reichtum des Multijustierten über Jahre hinweg beim Elektroautobauer Tesla Inc. lag, hat sich das Machtzentrum nun final verschoben. Die frisch börsennotierte Space Exploration Technologies Corp. macht nach der Fusion mit dem KI-Startup xAI und dem sozialen Netzwerk X inzwischen mehr als 70 Prozent von Musks Gesamtvermögen aus. Das Unternehmen, das im Jahr 2021 noch mit rund 100 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, schoss durch den Börsengang auf einen Gesamtwert von astronomischen 2,2 Billionen US-Dollar und überholte die Automobil-Schwester deutlich.

Infinite Dimensionen auf dem Papier
Finanzexperten versuchen das gigantische Ausmaß dieses Vermögenswerts – welcher in etwa der Wirtschaftsleistung der gesamten Schweiz entspricht – in greifbare Relationen zu setzen. Selbst die bestverdienenden Hedgefonds-Manager der Welt müssten Jahrhunderte lang ihre Spitzengehälter anhäufen, um in diese monetäre Sphäre vorzudringen. Berater betonen jedoch, dass dieser unvorstellbare Reichtum größtenteils auf dem Papier existiert. Da Musks Vermögen fast ausschließlich in Aktienpaketen seiner eigenen Konzerne gebunden ist, würde ein überstürzter Verkauf großer Anteile die Kurse an den Börsen umgehend ins Wanken bringen.

Trotz operativer Rückschläge an der Spitze
Der Weg zur ersten Billion verlief für den Tech-Milliardär in den vergangenen Jahren keineswegs ohne Hindernisse. Kostspielige Firmenübernahmen, rechtliche Streitigkeiten um milliardenschwere Vergütungspakete in Delaware sowie politische Kontroversen belasteten zeitweise die Absatzzahlen im Automobilsegment von Tesla. Dennoch gelang es dem Unternehmer stets, die Gunst der Anleger zurückzugewinnen. Während Kritiker das Klumpenrisiko des volatilen Firmengeflechts bemängeln, fokussieren sich optimistische Investoren weiterhin auf visionäre Zukunftsprojekte wie autonome Robotaxis, humanoide Roboter und die globale Vorherrschaft im Satelliten-Breitbandnetz durch Starlink.

Weitere Rekorde bereits im Visier
Das Erreichen dieser historischen Marke könnte für den frischgebackenen Billionär erst der Anfang einer noch größeren Dynamik sein. Sowohl bei Tesla als auch bei der neu gelisteten Weltraum-Holding SpaceX existieren weitreichende, leistungsbezogene Vergütungsvereinbarungen für den Vorstandsvorsitzenden. Sollten die ambitionierten finanziellen und operativen Meilensteine beider Konzerne in den kommenden Jahren vollständig erreicht werden, könnten zusätzliche Aktienoptionen den Wert der Verträge auf bis zu 1,8 Billionen US-Dollar katapultieren. Die Wall Street blickt nun gespannt darauf, wie der Markt die astronomische Bewertung in einem unruhigeren Tech-Umfeld langfristig verarbeitet.

Bn-Redaktion/js
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