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DAX vor großem Showdown zum Wochenausklang

Deutsche Telekom – Erholung auf dem Prüfstand 21.08.2026, 12:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor großem Showdown zum Wochenausklang: Deutsche Telekom – Erholung auf dem Prüfstand
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© Avcom211 auf Pixabay
Der DAX steuert pünktlich zum Wochenausklang auf einen Showdown zu. Im Fokus steht die Marke von 26.000 Punkten. Gelingt dem deutschen Leitindex ein Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten oder muss er sich den aktuellen Gegebenheiten beugen und beendet die Handelswoche unterhalb dieser psychologisch wichtigen Marke?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 28,81 EUR +0,24 % Lang & Schwarz

Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Ein Wochenschluss unterhalb von 26.000 Punkten würde die charttechnische Lage des DAX weiter destabilisieren. Während ein robuster Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten eine rasche Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung erwarten ließe. 

Wie bereits in den letzten Handelstagen blicken die Marktakteure gebannt und gespannt auf den Ölmarkt sowie  auf den Anleihemarkt. Die Ölpreise liegen auch im frühen Freitagshandel auf einem exponierten Preisniveau; so etwa Brent-Öl oberhalb von 93 US-Dollar. Die hohen Ölpreise befeuern unverändert Inflations- und Zinssorgen. Und das wiederum stützt die Renditen der US-Staatsanleihen. So notieren die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen nach wie vor im Bereich der wichtigen Zone um 4,7 Prozent. 

Kurzum. Dem DAX steht ein spannendes Wochenfinale ins Haus. Neben den genannten Faktoren könnten anstehende US-Konjunkturdaten für weitere Bewegung sorgen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Der DAX muss die Handelswoche oberhalb von 26.000 Punkten abschließen, anderenfalls könnte es für den Index ungemütlich werden.

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom – Erholung auf dem Prüfstand

Innerhalb weniger Handelstage legte die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) um mehr als 20 Prozent zu. Der zentrale Widerstandsbereich 29,5 Euro / 30,5 Euro befindet sich damit in Reichweite. Damit kommt die jüngste Erholung auf dem Prüfstand. Ein Ausbruch über die 30,5 Euro würde die untere Trendwende komplettieren und der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte es rasch auf 32 Euro gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt, im besten Fall auf 28,0 Euro. Eine weitere wichtige Unterstützung verläuft bei 26 Euro. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten.

Das sagen Analysten

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays senkten zuletzt ihr Kursziel für die Aktie von 36 Euro auf 35 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „overweight“. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten hingegen ihr Kursziel von 36,2 Euro. Das Votum lautet nach wie vor „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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