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tonies

15 Uhr kommen die Zahlen 20.08.2026, 14:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Tonies 2026
Für die tonies-Aktie rückt am 20. August 2026 ein wichtiger Termin in den Mittelpunkt. Um 15 Uhr will das Unternehmen seine Halbjahreszahlen präsentieren und damit neue Einblicke in Wachstum, Profitabilität und die Entwicklung der Toniebox 2 geben. Besonders spannend wird, ob tonies seine ambitionierten Ziele für 2026 und darüber hinaus bestätigen kann.
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Name Aktuell Diff. Börse
tonies Registered (A) 11,91 EUR -3,41 % Baader Bank

Umsatzwachstum bleibt der wichtigste Prüfstein

tonies hat für 2026 bislang ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % in konstanter Währung und einen Gruppenumsatz von über 760 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für Nordamerika erwartet das Unternehmen sogar ein Wachstum von mehr als 30 % in konstanter Währung. Nach einem Umsatz von 630 Millionen Euro im Jahr 2025 liegt die Messlatte damit hoch. Entscheidend wird heute sein, ob die Entwicklung im ersten Halbjahr ausreicht, um diese Prognose zu stützen.

Toniebox 2 soll das Ökosystem erweitern

Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt die Toniebox 2. Bereits 2025 stieg der Umsatz mit Tonieboxen um 18 % auf 161 Millionen Euro, in konstanter Währung sogar um 21 %. tonies sieht in der wachsenden Gerätebasis die Grundlage für wiederkehrende Umsätze mit Figuren und zusätzlichen Inhalten. Genau deshalb dürfte heute nicht nur der reine Hardwareabsatz interessant sein, sondern auch die Frage, ob das gesamte Ökosystem weiter an Dynamik gewinnt.

Profitabilität muss mit dem Wachstum mithalten

Neben dem Umsatz wird die bereinigte EBITDA-Marge besonders wichtig. 2025 lag sie bei 8,6 %, für 2026 stellt tonies 9 bis 11 % in Aussicht. Mittelfristig will das Unternehmen die Marge sogar auf 16 bis 18 % steigern. Damit reicht starkes Wachstum allein nicht mehr aus. Anleger dürften genau beobachten, ob Skaleneffekte und ein günstigerer Produktmix die Profitabilität bereits im ersten Halbjahr sichtbar verbessern.

Bis 2030 sollen mehr als 1,4 Milliarden Euro erreicht werden

Die Erwartungen gehen inzwischen weit über 2026 hinaus. Beim ersten Capital Markets Day im Juni kündigte tonies an, den Gruppenumsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro mehr als verdoppeln zu wollen. Gleichzeitig plant das Unternehmen mindestens zwei weitere Markteintritte im Jahr 2027 und will bis 2030 in allen wichtigen Weltregionen vertreten sein. Die Halbjahreszahlen werden deshalb auch daran gemessen, ob tonies auf diesem langfristigen Wachstumspfad bleibt.

Anleger erwarten heute ein klares Signal

Die Erwartungen an tonies sind entsprechend hoch. Analystenschätzungen liegen für 2026 bei durchschnittlich rund 780 Millionen Euro Umsatz und einem EBITDA von knapp 79 Millionen Euro. Das mittlere Kursziel von sieben erfassten Analysten beträgt rund 17,46 Euro. Umso wichtiger wird heute die Frage, ob tonies seinen bisherigen Ausblick bestätigt oder sogar neue Wachstumsimpulse liefert. Für die Aktie dürfte die Präsentation um 15 Uhr deshalb zum entscheidenden Tagesereignis werden.

Bn-Redaktion/tb
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