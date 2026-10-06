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BMW nach Kurshalbierung

Sind das jetzt schon Kaufkurse? 06.10.2026, 10:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BMW nach Kurshalbierung: Sind das jetzt schon Kaufkurse?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/pwmotion
Die Probleme und Herausforderungen, denen der (deutsche) Automobilsektor ausgesetzt ist, machen auch um BMW keinen Bogen. Seit Monaten steht die Aktie unter Abgabedruck. Die Hochs aus den Jahren 2023 und 2024, die damals im Bereich von 115 Euro ausgebildet wurden, sind mittlerweile weit entfernt. Seitdem fand eine Neubewertung durch den Markt statt. Der Aktienkurs der BMW-Aktie halbierte sich.
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Bayerischer Autobauer formuliert Ziele

BMW will mit mehr Effizienz den Herausforderungen entgegentreten. Dabei helfen sollen unter anderem KI-basierte Innovationen, doch auch das Management soll strukturell verschlankt werden. BMW erhofft sich dadurch deutliche Verbesserungen. So soll der Bereich Automobile zu Beginn des neuen Jahrzehnts eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent erzielen. Der Free Cashflow im Bereich Automobile soll dann auf 7 Mrd. Euro steigen. Für das Jahr 2028 gab der Konzern ein Etappenziel für die EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent aus.

Das sagen die Analysten

In Bezug auf die Perspektiven der BMW-Aktie sind die Analysten geteilter Meinung. So bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research zwar ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie aber deutlich von 78 Euro auf 71 Euro. Die Analysten von JPMorgan beließen ihr Kursziel für die BMW-Aktie hingegen bei 82 Euro. Das Votum lautet wenig überraschend „overweight“. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihre Einschätzung „neutral“ für die BMW-Aktie. Das Kursziel setzen sie mit 70 Euro an.

Chart

Charttechnik: BMW-Aktie ringt um die Trendwende nach oben

Wir haben einen Langfristchart für die BMW-Aktie (WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW) bemüht, um die aktuellen Konstellation adäquat darzustellen. Das imposante Doppeltop aus den Jahren 2023 und 2024 ist darin deutlich zu erkennen. Auch das markante Tief aus dem Jahr 2020, das damals im Kursbereich von 40 Euro / 36 Euro ausgebildet wurde.

Aktuell steht der außerordentlich wichtige Unterstützungsbereich 60 / 57 Euro im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es der BMW-Aktie nicht gelingen, diese Zone zu verteidigen, könnte es ungemütlich werden. Ein Bruch könnte dabei sogar Abgaben in Richtung 40 Euro provozieren.

Um ein Erholungsszenario zu forcieren, muss die Aktie die Marke von 57 Euro verteidigen. In einem weiteren Schritt muss es dann über die 65 Euro und schließlich über die 70 Euro gehen. Die Bodenbildung ist noch nicht abgeschlossen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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