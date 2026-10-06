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Plus 20 Prozent

SpaceX hievt Musk zurück über Billionenmarke 06.10.2026, 13:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Morgan Stanley verteidigt trotz eines Börsenwerts von mehr als zwei Billionen Dollar sein hohes Kursziel für den Raumfahrtkonzern. Binnen einer Woche hat die SpaceX-Aktie rund 20 Prozent zugelegt. Unter Anlegern dreht sich die Debatte darum, ob die Rallye auf Substanz oder vor allem auf Fantasie beruht.
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Elon Musk ist wieder Billionär. Die Aktie von SpaceX war zum Wochenstart an der Nasdaq um 7,6 Prozent auf 171,09 US-Dollar gesprungen und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Juni – Musks Vermögen wird dadurch wieder auf rund 1,03 Billionen Dollar geschätzt. Im deutschen Handel legt das Papier am Dienstag um knapp 1 Prozent auf 153,94 Euro zu, auf Wochensicht summiert sich das Plus auf rund 20 Prozent. Auf Aktionärsseite mischt sich die Freude über den Lauf mit wachsenden Zweifeln an der Bewertung.

Morgan Stanley hält an 300 Dollar fest

Den Anstoß für den Kurssprung lieferte Morgan Stanley. Die US-Bank bezeichnete die SpaceX-Aktie als „billig und immer billiger“ und bekräftigte ihr Kursziel von 300 Dollar. Begründet wird das mit einer wachstumsbereinigten Betrachtung der Bewertung, die vor allem auf hohe Wachstumserwartungen setzt. Es handelt sich um eine externe Einschätzung, nicht um eine redaktionelle Empfehlung.

Unter Aktionären stößt diese Lesart auf Skepsis. Ein Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar sei mit gesundem Menschenverstand kaum nachvollziehbar; das Etikett „billig“ beruhe auf einer ungewöhnlichen Kennzahl und auf sehr optimistischen Wachstumsannahmen, lautet der Einwand. Hinzu kommt die Beobachtung, dass es zuletzt weder auffällig gute noch schlechte Nachrichten gegeben habe – getragen werde der Kurs vor allem von Spekulation. Der Ton zu diesem Punkt bleibt kritisch.

Kurs pendelt seit Börsengang zwischen 91 und 205 Euro

Wie stark die Aktie schwankt, zeigt der Blick auf die Monate seit dem Börsengang im Juni, der Musk erstmals über die Billionenschwelle gehoben hatte. Im deutschen Handel reichte die Spanne seither von rund 91 bis 205 Euro. Vom Hoch ist das Papier trotz der jüngsten Rallye noch rund ein Viertel entfernt.

Entsprechend nervös wird der jüngste Anstieg begleitet. Aus Anlegersicht deutet das hohe Handelsvolumen vom Montag darauf hin, dass derzeit die Angst, etwas zu verpassen, den Takt vorgebe. Wer mit gehebelten Produkten auf steigende Kurse gesetzt hat, ringt sichtbar mit dem richtigen Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen. Zudem wird darauf verwiesen, dass Aktionäre aus der Zeit nach dem Börsengang teils deutlich höhere Einstiegskurse hätten – das könnte einen weiteren Anstieg holprig machen. Die Stimmung bewegt sich zwischen Euphorie und der Sorge vor einem abrupten Rücksetzer.

Rheinmetall schickt Radarsatelliten mit SpaceX ins All

Eine Meldung aus Deutschland unterstreicht, welche Rolle SpaceX inzwischen auch für die europäische Rüstungsindustrie spielt. Rheinmetall hat in Neuss die Serienfertigung von Radarsatelliten gestartet, die gemeinsam mit dem finnischen Partner Iceye entstehen; rund 50 Stück sollen pro Jahr gebaut werden. Der erste Satellit aus Neuss soll Anfang 2027 mit einer SpaceX-Trägerrakete in die Umlaufbahn gebracht werden. Die Rheinmetall-Aktie gibt am Dienstag allerdings rund 3 Prozent auf gut 950 Euro nach.

Für Kurs-Optimisten passt das ins Bild. Aus ihrer Sicht entsteht kein reines Raumfahrtunternehmen, sondern ein breit aufgestellter Technologie- und Infrastrukturkonzern. Zugespitzt wird argumentiert, künftig könne kaum ein Militär ohne Zugang zu SpaceX-Diensten auskommen – eine Abhängigkeit, die sich mit herkömmlichen Bewertungsmaßstäben nicht erfassen lasse.

Die Aktie beflügelt Fantasien; es ist ein Abenteuer, und viele wollen einfach den Zug – ähm, das Spaceshuttle – nicht verpassen, das uns in die unendlichen Weiten des Universums trägt. Und dann geht es ja nicht nur um Weltraumreisen, sondern um einen breit diversifizierten Technologie- und Infrastrukturkonzern.

@JR1982 in SpaceX-Haupt-Hauptforum

Skeptiker halten dagegen, dass sich solche Szenarien bislang kaum in den Geschäftszahlen ablesen ließen. Ob der Kurs den hohen Erwartungen auf Dauer gerecht werden kann, dürfte sich erst zeigen, wenn die neuen Geschäftsfelder sichtbar zum Umsatz beitragen. Bis dahin bleibt die Anleger-Stimmung hin- und hergerissen zwischen Aufbruchsgeist und Bewertungsangst.

Bn-Redaktion/sb
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