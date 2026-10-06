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Rheinmetall

Halbiert und jetzt vor dem Comeback? Diese Termine sind entscheidend 06.10.2026, 11:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Rheinmetall-Aktie steckt nach einer massiven Korrektur weiter in einer schwierigen Phase. Zwar konnte das Papier zuletzt wieder etwas Boden gutmachen, doch der Weg zurück nach oben ist noch nicht frei. In den kommenden Wochen dürften vor allem zwei Termine zeigen, ob die Aktie ihre Erholung fortsetzen kann.
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Erholung mit Fragezeichen

Zum Start in die neue Woche konnte die Rheinmetall-Aktie zunächst zulegen und gehörte damit zu den stärkeren Papieren am Markt. Von einer nachhaltigen Trendwende kann jedoch noch keine Rede sein. Der Rüstungskonzern hat eine schwere Konsolidierung hinter sich, nachdem sich die Aktie ausgehend von ihrem Jahreshoch nahezu halbiert hatte. Auch aktuell bleibt die Marke von 1.000 Euro eine wichtige Hürde für das Papier.

Branche weiter unter Druck

Positive Nachrichten konnten zuletzt nur begrenzt für Unterstützung sorgen. Dazu gehörten unter anderem das Bekenntnis zu weiteren Ukraine-Hilfen sowie neue Aufträge und Kooperationen von Rheinmetall-Töchtern. Einen nachhaltigen Befreiungsschlag für die Aktie brachten diese Meldungen bislang jedoch nicht. Hintergrund ist auch die schwächere Stimmung innerhalb der gesamten Rüstungsbranche, die derzeit auf die Kursentwicklung vieler Unternehmen wirkt.

Quartalszahlen im Fokus

Besonders aufmerksam dürften Anleger auf die anstehenden Quartalszahlen schauen. Bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal werden unter anderem die Entwicklung des Cashflows und die bisherigen Jahresziele des Konzerns im Mittelpunkt stehen. Entscheidend dürfte dabei die Frage sein, ob sich die umfangreiche Auftragslage zunehmend in Umsatz und Gewinn niederschlägt. Die Zahlen könnten damit wichtige Hinweise auf die weitere Entwicklung der Aktie liefern.

Großauftrag als weiterer Impuls

Auch auf politischer Ebene steht ein wichtiger Termin bevor. Im Dezember soll die parlamentarische Behandlung des geplanten Boxer-Auftrags im Bundestag stattfinden. Das sogenannte Projekt „Arminius“ wäre für Rheinmetall ein bedeutender Meilenstein. Ob der Auftrag letztlich für neuen Schwung bei der Aktie sorgen kann, dürfte allerdings auch vom allgemeinen Marktumfeld und der Stimmung gegenüber Rüstungswerten abhängen.

Rheinmetall kämpft um die 1.000-Euro-Marke

Damit steht die Aktie vor einer entscheidenden Phase. Seit Monaten gelingt es dem Papier nicht, die Marke von 1.000 Euro nachhaltig zu überwinden. Zwar sehen Analysten laut dem Ausgangsbericht weiterhin deutlich höhere Kursziele, doch die früheren Rekordstände erscheinen kurzfristig in weiter Ferne. Ob Rheinmetall den Ausbruch schafft oder die Konsolidierung weitergeht, könnte sich bereits mit den kommenden Quartalszahlen zeigen.

Bn-Redaktion/js
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