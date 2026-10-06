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Merck-Aktie mit Kurssprung

Dieser Milliarden-Deal bringt die Branche in Bewegung 06.10.2026, 10:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Pharmaindustrie
AI MODIFIED
© Bild von Chokniti Khongchum auf Pixabay
Die Merck-Aktie legt am Dienstag kräftig zu. Der Kurs steigt auf rund 141,40 Euro und liegt damit zeitweise knapp 4,2 Prozent im Plus. Auslöser ist allerdings keine neue Nachricht aus dem Merck-Konzern selbst. Vielmehr sorgt ein möglicher Milliarden-Deal im US-Gesundheitssektor für Bewegung bei zahlreichen Life-Science-Werten. Anleger greifen zu – und Merck gehört zu den Profiteuren der Branchenrally.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Evotec 2,937 EUR -1,01 % TTMzero RT
Merck 138,23 EUR +1,47 % Lang & Schwarz
Sartorius Vz. 260,65 EUR +3,06 % TTMzero RT
SCHOTT Pharma 25,10 EUR +0,90 % Lang & Schwarz
Qiagen NV Registered Shs 40,47 EUR -0,76 % TTMzero RT
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Milliarden-Deal bringt Bewegung

Im Zentrum steht der Bericht über eine mögliche Übernahme des US-Anbieters Option Care Health durch den Gesundheitskonzern McKesson und die Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice. Die Transaktion könnte inklusive Schulden einen Wert von mehr als fünf Milliarden US-Dollar erreichen. Eine endgültige Vereinbarung ist damit allerdings noch nicht garantiert. Trotzdem reicht die Nachricht aus, um die Fantasie für strategische Transaktionen im Gesundheits- und Versorgungssektor neu zu entfachen.

Merck profitiert vom Branchenschub

Die Reaktion beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Titel. Auch Aktien aus den Bereichen Wirkstoffforschung, Diagnostik und Laborausrüstung geraten in den Fokus. Neben Merck zählen Qiagen, Sartorius, Evotec und Schott Pharma zu den gefragten Werten. Dahinter steht die Hoffnung, dass Übernahmen und Zusammenschlüsse die Bewertung vergleichbarer Unternehmen beeinflussen könnten. Eine konkrete Übernahmeabsicht gegenüber Merck ist jedoch nicht bekannt. Der aktuelle Kurssprung ist daher vor allem als Reaktion auf die verbesserte Stimmung im Sektor zu verstehen.

Wie nachhaltig ist der Kurssprung?

Für Merck stellt sich nun die Frage, ob der Rückenwind über den Handelstag hinaus anhält. Übernahmeberichte können kurzfristig neue Käufer anziehen, ersetzen aber keine besseren Geschäftsaussichten. Entscheidend bleibt, ob Merck mit seiner eigenen Entwicklung überzeugen und weitere Impulse liefern kann. Der Kursanstieg zeigt zunächst, wie stark externe Branchenmeldungen die Aktie bewegen können. Ob daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entsteht, muss sich erst noch zeigen.

Bn-Redaktion/js
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