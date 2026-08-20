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Vestas nach Zahlen

Erst Kursfeuerwerk und jetzt Abverkauf? 20.08.2026, 15:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas nach Zahlen: Erst Kursfeuerwerk und jetzt Abverkauf?
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© Foto von Karsten Würth auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas stand in der letzten Woche im Fokus. Das Unternehmen legte exzellente Zahlen für das 2. Quartal 2026 vor. Der Markt honorierte diese. Die Vestas-Aktie brannte daraufhin ein spektakuläres Kursfeuerwerk ab. Wir berichteten über die Zahlen und über die Kursreaktion im Kommentar vom 13. August.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 28,38 EUR +1,96 % L&S Exchange

Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen. Die erste Euphorie hat sich gelegt. Man ging zwischenzeitlich zur Tagesordnung über. 

Vestas nach Zahlen - Erst Kursfeuerwerk und jetzt Abverkauf?

Vestas überzeugte nicht nur mit der Qualität der Finanzergebnisse. Das Unternehmen hob darüber hinaus die Jahresprognose an. Zudem sorgte ein frisches Aktienrückkaufprogramm für Kaufstimmung. In Zahlen: Für das Gesamtjahr hob Vestas die Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten von 6 bis 8 Prozent auf nunmehr 7 bis 9 Prozent an. Das neue  Aktienrückkaufprogramm hat ein Volumen von 400 Mio. Euro.

Vestas Aktienchart

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) schoss damals nach oben. Wichtige Widerstände wurden durchbrochen bzw. pulverisiert. Frische Kaufsignale trieben die Aktie über die Marke von 28 Euro. Ein Ausbruch über die 30 Euro wäre eminent wichtig gewesen und hätte zudem wohl weitere Kräfte freigesetzt. Dazu kam es bislang aber noch nicht. Gewinnmitnahmen setzten der Zahlenrallye zunächst ein Ende. 
Der bisherige Verlauf der Konsolidierung nährt allerdings die Hoffnung, dass es für die Aktie bald wieder nach oben gehen könnte, denn noch immer ist der wichtige Kursbereich von 27,0 Euro / 27,2 Euro intakt. Dieser bildete lange Zeit die zentrale Widerstandszone und dient nun als eminent wichtige Unterstützung.  

Zusammengefasst

Nach der Zwischenrallye kommt die aktuelle Konsolidierung nicht überraschend. Aus bullischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die Zone um 27 Euro zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 25,4 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Solange Vestas oberhalb von 25,4 Euro notiert, bleiben die 30 Euro das übergeordnete Kursziel. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bleiben in Bezug auf Vestas zurückhaltend. Sie bestätigten ihr Votum „underweight“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie aber von 80 Dänische Kronen auf 110 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 14,71 Euro). Deutlich optimistischer sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet unverändert „buy“. Das Kursziel hoben sie von 236 Dänische Kronen auf 262 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 35,05 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
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