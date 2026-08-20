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BMW und Continental im Fokus

Kommt jetzt die Wende bei Auto-Aktien? 20.08.2026, 12:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Auto
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© Bild von JESHOOTS.com auf Pexels
Europäische Auto-Aktien gehören am 20. August 2026 zu den stärksten Branchen am Aktienmarkt. Besonders Continental hebt sich mit deutlichen Kursgewinnen vom schwächeren DAX ab, während BMW vergleichsweise stabil bleibt. Nach einer schwierigen ersten Jahreshälfte rückt der zuletzt belastete Autosektor damit wieder stärker in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 58,22 EUR -0,34 % Lang & Schwarz
Continental 67,85 EUR +1,07 % Baader Bank

Continental setzt sich an die DAX-Spitze

Die Continental-Aktie zählt am Donnerstag zu den auffälligsten Gewinnern im DAX. Der Kurs steigt zeitweise um 1,64 % von 67,14 Euro auf 68,20 Euro und setzt sich damit deutlich vom Gesamtmarkt ab. Der DAX verliert gleichzeitig rund 0,46 %. Continental liegt damit innerhalb des deutschen Leitindex weit vorne. Trotz der Erholung notiert die Aktie noch 14,32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 79,60 Euro.

BMW behauptet sich im schwachen Markt

Bei BMW fällt die Bewegung weniger spektakulär aus. Die Aktie notiert zeitweise bei 58,37 Euro nach einem Schlusskurs von 58,49 Euro und verliert damit rund 0,53 %. Angesichts des schwächeren DAX hält sich der Autobauer damit vergleichsweise stabil. Allerdings bleibt das langfristige Kursbild angespannt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 97,30 Euro ist BMW rund 40 % entfernt. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 56,96 Euro.

Auto-Sektor führt Europa an

Die relative Stärke beschränkt sich nicht auf deutsche Werte. Der europäische Auto-Sektor gehört am Donnerstag zu den besten Branchen und steigt zeitweise um rund 1,09 %. In Frankreich legen Stellantis rund 1,8 % und Renault etwa 1,4 %zu. Ferrari gewinnt in Italien rund 1 %. Gleichzeitig tritt der Stoxx Europe 600 nahezu auf der Stelle. Die Entwicklung deutet damit auf eine sektorweite Bewegung hin.

Schwierige erste Jahreshälfte wirkt nach

Die Erholung trifft auf einen Sektor, der zuvor erheblich unter Druck gestanden hatte. Der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts verlor im ersten Halbjahr 18,4 % gegenüber Ende 2025. Belastend wirkten unter anderem handelspolitische Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und eine uneinheitliche Nachfrageentwicklung. Continental entwickelte sich vergleichsweise besser und beendete das erste Halbjahr bei 72,16 Euro, was gegenüber Ende 2025 einem Kursplus von 6,2 % entsprach.

Anleger entdecken Auto-Aktien wieder

Ob aus der heutigen Stärke bereits eine nachhaltige Wende entsteht, bleibt offen. Gerade BMW notiert weiterhin nur knapp oberhalb seines 52-Wochen-Tiefs, während Continental trotz des Tagesgewinns unter seinem jüngsten Hoch bleibt. Dennoch ist die relative Stärke des gesamten europäischen Autosektors bemerkenswert. Setzt sich die Rotation in zuvor schwache Branchen fort, könnten BMW und Continental stärker profitieren. Für den Moment liefert vor allem Continental das deutlichste Signal, während BMW zumindest dem schwachen Gesamtmarkt Widerstand leistet.

Bn-Redaktion/tb
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