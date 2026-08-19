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Tagesvorschau 20. August

Walmart, Deere, Riksbank: Drei Entscheidungen, die Märkte bewegen 19.08.2026, 15:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tagesvorschau 20. August: Walmart, Deere, Riksbank: Drei Entscheidungen, die Märkte bewegen
AI MODIFIED
© Matheus Bertelli auf Pexels
Heute zeigt sich, wie es wirklich um Konsum, Landwirtschaft und Geldpolitik steht – die Märkte hören genau hin.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Aegon 8,018 EUR -2,59 % TTMzero RT
CTS Eventim 57,88 EUR +0,30 % Lang & Schwarz
Hays 0,71547 GBP +3,91 % TTMzero RT
tonies Registered (A) 12,30 EUR +0,08 % L&S Exchange
Deere 506,90 EUR -0,47 % L&S Exchange
Walmart 99,82 EUR +0,23 % Baader Bank

Mit Walmart und Deere & Co stehen am Donnerstag zwei der aussagekräftigsten Gradmesser der Weltwirtschaft im Mittelpunkt: Der US-Handelsriese gewährt mit seinen Q2-Zahlen Einblick in die Kauflaune der Verbraucher, während der Agrar- und Baumaschinenkonzern zeigt, wie es um Investitionsbereitschaft in Landwirtschaft und Infrastruktur bestellt ist. Aus Europa melden sich Aegon mit Halbjahreszahlen aus dem Versicherungssektor sowie der Ticketriese CTS Eventim mit seinem Q2-Ergebnis – ein Stimmungstest für Freizeit und Live-Entertainment. Unterdessen fällt in Stockholm die nächste geldpolitische Entscheidung: Die Riksbank dürfte mit ihrem Zinsentscheid Signalwirkung für andere europäische Notenbanken entfalten. Den Abschluss bilden aus den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philadelphia-Fed-Index als früher Konjunkturindikator.



TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 7/26

SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

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Weitere Finanztermine bis zum 21. August 2026 finden Sie hier.

Unser Handelskalender zeigt alle Börsenöffnungszeiten rund um die Feiertage auf einen Blick.

Bn-Redaktion/mt
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