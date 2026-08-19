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Vonovia in der Krise

Mietenstreit belastet die Aktie 19.08.2026, 16:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vonovia in der Krise: Mietenstreit belastet die Aktie
AI MODIFIED
© Bild von Vonovia // Simon Bierwald
Vonovia gerät wegen Mieterhöhungen in Berlin, politischer Enteignungsdebatten und der schwachen Aktienkursentwicklung zunehmend unter Druck. Gleichzeitig fordert Vorstandschef Luca Mucic einen grundlegenden Umbau der Mietregulierung mit mehr Schutz für Bedürftige und einer stärkeren Liberalisierung großer Teile des Wohnungsmarkts. Trotz steigender Mieten, höherer Wohnungsnachfrage und solider Geschäftszahlen bleibt die Vonovia-Aktie wegen regulatorischer Risiken und des Zinsumfelds nahe ihrem 52-Wochen-Tief.
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Vonovia 20,00 EUR -0,09 % Baader Bank

Mietenstreit und Reform-Vorstoß setzen Konzern unter Druck

Vonovia steht derzeit gleich aus mehreren Richtungen im Fokus. Auf der einen Seite sorgt die Umsetzung des Berliner Mietspiegels für politische Kritik, auf der anderen fordert Vorstandschef Luca Mucic eine grundlegende Reform der bestehenden Mietregulierung. An der Börse spiegelt sich die angespannte Gemengelage ebenfalls wider: Die Vonovia-Aktie notiert am Mittwoch bei 19,89 Euro und verliert damit 1,1 Prozent gegenüber dem Vortag.

Das Kursniveau liegt nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 19,53 Euro. Der Abstand beträgt lediglich 1,9 Prozent. Damit bleibt die Aktie deutlich unter den Kursständen, die sie noch beim Hoch im August des vergangenen Jahres erreicht hatte. Neben der politischen Debatte belastet weiterhin das Zinsumfeld die Bewertung des Immobilienkonzerns.

Vonovia erhöht Mieten - bleibt aber unter den rechtlich möglichen Grenzen

Besonders aufmerksam verfolgt wird derzeit das Vorgehen des Konzerns in Berlin. Vonovia hatte bereits im Juni angekündigt, den Berliner Mietspiegel zurückhaltender umzusetzen, als es rechtlich zulässig wäre. Die durchschnittlichen Mieterhöhungen liegen demnach bei 4,8 Prozent, obwohl der Mietspiegel Steigerungen von bis zu 6,9 Prozent ermöglichen würde.

Der Wohnungskonzern verweist in diesem Zusammenhang auf sein Sozialmanagement. Härtefälle sollen individuell berücksichtigt werden. Zudem soll verhindert werden, dass die Wohnkostenbelastung bei betroffenen Mietern mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens beträgt.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt das Thema politisch brisant. Der Linken-Chef brachte zuletzt erneut die Enteignung großer Wohnungskonzerne ins Spiel. Für Vonovia ist die Forderung nicht neu, sie bleibt jedoch ein politischer Unsicherheitsfaktor, auch wenn daraus bislang keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen entstanden sind.

Gleichzeitig begrüßte Vonovia Pläne für ein Enteignungsverbot bei Wohnungen. Parallel dazu signalisierte der Konzern Bereitschaft, sich an Regierungsinitiativen für günstigeren Wohnraum zu beteiligen. Damit verfolgt das Unternehmen eine zweigleisige Linie: Kooperation mit der Politik bei der Schaffung von Wohnraum, aber klare Ablehnung weitergehender Eingriffe in Eigentumsrechte.

Mucic will die Mietpreisbremse umbauen

Vorstandschef Luca Mucic geht in der Debatte inzwischen über Einzelmaßnahmen hinaus. Mitte Juni sprach er sich für einen strukturellen Umbau der Mietregulierung aus.

Sein Vorschlag sieht vor, ein Drittel des Wohnungsbestands gezielt für sozial bedürftige Mieter mit Wohnberechtigungsschein vorzuhalten. Die übrigen zwei Drittel des Marktes sollten dagegen stärker liberalisiert werden. Zusätzlich plädiert Mucic für höhere Kappungsgrenzen bei Mietsteigerungen.

Der Vorstoß zielt auf eine neue Balance zwischen sozialem Schutz und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Gerade in deutschen Großstädten trifft diese Diskussion auf angespannte Wohnungsmärkte und eine hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum.

Für Bestandshalter wie Vonovia ergeben sich gleichzeitig operative Chancen. Der deutsche Wohnungsbau verzeichnete Berichten zufolge den stärksten Halbjahresanstieg seit 2016. Auch die Zahl der Baugenehmigungen legte im Juni zu. Hinzu kommt, dass die Mieten in Deutschland weiter deutlich steigen. Für Unternehmen mit großen Wohnungsportfolios stellt diese Entwicklung grundsätzlich einen strukturellen Rückenwind dar.

19,89 Euro im Fokus: Warum die Börse trotzdem vorsichtig bleibt

Im Aktienkurs ist dieser Rückenwind bislang kaum zu erkennen. Mit 19,89 Euro bewegt sich Vonovia weiterhin in unmittelbarer Nähe zum Jahrestief. Politische Eingriffsdebatten, mögliche regulatorische Veränderungen und die weiterhin hohe Bedeutung des Zinsniveaus für den Immobiliensektor sorgen für Unsicherheit.

Dabei hatte der Konzern erst am vergangenen Freitag eine operativ solide Halbjahresbilanz vorgelegt und seine Jahresguidance bestätigt. Dennoch bleibt die Bewertung an der Börse gedrückt.

Die aktuelle Situation vereint damit mehrere gegensätzliche Faktoren: Eine strukturell hohe Nachfrage nach Wohnraum und steigende Mieten treffen auf regulatorischen Druck, politische Enteignungsdebatten und den Reformvorstoß des Vorstandschefs. Mucics Forderung nach einer teilweisen Liberalisierung des Mietmarkts könnte die Rahmenbedingungen für Wohnungskonzerne grundlegend verändern, dürfte politisch jedoch auf erheblichen Widerstand stoßen.

Bn-Redaktion/aw
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