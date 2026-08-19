Anzeige
++++++ NurExone Biologic! Massiver Turnaround – jetzt die Rallye?! ++++++
NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Infineon-Aktie fällt erneut

Der Chip-Ausverkauf geht weiter 19.08.2026, 14:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon Wissenschaftler
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie kommt auch am 19. August 2026 nicht zur Ruhe und verliert erneut deutlich an Wert. Nach dem kräftigen Rückgang vom Vortag fällt der DAX-Titel zeitweise bis auf 56,40 Euro. Damit wächst der Abstand zum 52-Wochen-Hoch weiter, obwohl Infineon zuletzt operative Stärke gezeigt hatte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 56,70 EUR -1,83 % TTMzero RT

Infineon fällt erneut deutlich

Die Infineon-Aktie setzte ihre Abwärtsbewegung am Mittwoch fort. An der Börse Stuttgart fiel der Kurs zeitweise auf 56,40 Euro, nachdem die Aktie am Vortag dort bei 57,68 Euro geschlossen hatte. Gegen Mittag lag das Minus bei rund 1,8 %. Damit summiert sich der Kursrückgang innerhalb weniger Handelstage deutlich. Auch der DAX zeigte sich schwächer, Infineon gehörte allerdings erneut zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex.

Abstand zum Jahreshoch wächst

Besonders deutlich wird die jüngste Schwäche beim Blick auf die längerfristige Kursentwicklung. Das 52-Wochen-Hoch der Infineon-Aktie liegt je nach Handelsplatz bei rund 89 Euro. Vom aktuellen Niveau aus beträgt der Abstand damit mehr als 36 %. Gleichzeitig notiert die Aktie weiterhin klar über ihrem 52-Wochen-Tief von rund 31 Euro. Trotz der jüngsten Verluste steht auf Sicht von zwölf Monaten weiterhin ein deutliches Plus zu Buche.

Chipsektor bleibt unter Druck

Der Rückgang ist nicht allein auf Infineon beschränkt. Bereits am Dienstag waren europäische Halbleiterwerte breit verkauft worden. ASML verlor 2,8 %, ASM International 4 %, BE Semiconductor 3,15 % und STMicroelectronics 4,4 %. Infineon gab ebenfalls rund 4 % nach. Der europäische Technologiesektor verlor insgesamt etwa 1,8 %. Damit bleibt die Stimmung gegenüber Chip-Aktien angespannt.

Höhere Finanzierungskosten belasten Bewertungen

Als Belastungsfaktor gelten weiterhin steigende Finanzierungskosten an den internationalen Anleihemärkten. Höhere Renditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und erhöhen gleichzeitig den Diskontierungsfaktor für künftig erwartete Unternehmensgewinne. Gerade wachstumsorientierte Technologie- und Halbleiterwerte reagieren deshalb häufig empfindlich auf einen Renditeanstieg. Der jüngste Verkaufsdruck im europäischen Technologiesektor fiel zeitlich mit deutlich steigenden globalen Finanzierungskosten zusammen.

Rekordquartal schützt Aktie nicht

Der Börsenrückgang steht im Kontrast zur jüngsten operativen Entwicklung. Infineon erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 4,172 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge erreichte 19,1 %, das Segmentergebnis lag bei 797 Millionen Euro. Zudem erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Die starken Geschäftszahlen konnten den aktuellen Verkaufsdruck bislang jedoch nicht stoppen. Für die Infineon-Aktie bleibt damit entscheidend, ob sich der Halbleitersektor stabilisieren kann.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Moderna vor dem Durchbruch: mRNA-Krebsimpfstoff lässt Aktie …

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall fällt: Aktie bleibt angeschlagen – was jetzt zählt

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX unter Druck. Kippt die Rallye endgültig? Infineon muss Federn …

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy fällt 5 %: Die gute Nachricht geht fast unter

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberger Druckmaschinen: Aktie fällt nochmal um 4 % – Ist …

11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz: Steht die Aktie vor weiteren Kursgewinnen?

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron: Steht die Aktie bald bei 20 Euro?

8:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Vorfällen an Flughäfen: Bundesregierung baut Drohnenabwehr …

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer