Anzeige
+++Uran-Geheimtipp: Bohrer läuft genau dort, wo schon Uran getroffen wurde: Startet dieser Nanocap jetzt durch?+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
E-Autos verdrängen Benziner und Diesel

E-Autos verdrängen Benziner und Diesel 06.10.2026, 16:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E-Autos verdrängen Benziner und Diesel: E-Autos verdrängen Benziner und Diesel
AI MODIFIED
© Bild von Lee Rosario auf Pixabay
Elektroautos gewinnen auf dem deutschen Automarkt deutlich an Bedeutung. Im September entfielen bereits 34,5 Prozent aller Neuzulassungen auf vollelektrische Pkw, während Benziner und Diesel kräftig verloren. Neben hohen Spritpreisen dürfte auch die seit Mai geltende E-Auto-Prämie den Wandel beschleunigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 40,40 EUR +0,39 % Baader Bank
Volkswagen (VW) Vz 68,38 EUR -0,48 % L&S Exchange
Porsche AG 42,60 EUR -1,13 % L&S Exchange
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

 

Elektroautos erreichen 34,5 Prozent Marktanteil

Im September wurden in Deutschland 88.599 vollelektrische Pkw neu zugelassen. Damit erreichten E-Autos einen Anteil von 34,5 Prozent an sämtlichen Neuzulassungen. Noch größer war mit 38,5 Prozent der Anteil von Fahrzeugen mit hybridem Antrieb. Insgesamt kamen im September 256.774 neue Pkw auf die Straßen. Das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Besonders die privaten Neuzulassungen legten zu. Ihr Anteil stieg um 28,5 Prozent, während die gewerblichen Neuzulassungen 1,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat lagen.

E-Auto-Prämie erreicht 100.000 Antragsteller

Unterstützt wird die Entwicklung durch die seit Mai bestehende E-Auto-Prämie. Nach Regierungsangaben wurde die Förderung bereits an 100.000 Antragsteller ausgezahlt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erklärte: „Das Förderprogramm hat unsere Erwartungen weit übertroffen und jetzt schon 100.000 Haushalte dabei unterstützt, sich vor den hohen Spritpreisen zu schützen.“ Gleichzeitig erreichten die Kraftstoffpreise im September außergewöhnlich hohe Werte. Super E10 kostete am 3. September 2,22 Euro pro Liter und übertraf damit den bisherigen Tagesrekord von 2022.

Benziner und Diesel verlieren deutlich

Während Elektroautos zulegen, brechen die Zulassungen klassischer Verbrenner ein. Die Zahl neuer Benziner sank gegenüber dem Vorjahresmonat um fast 30 Prozent auf 44.632 Pkw. Ihr Marktanteil fiel auf 17,4 Prozent. Bei Dieselautos gingen die Neuzulassungen um mehr als 20 Prozent auf 23.058 Fahrzeuge zurück. Damit kamen Dieselmodelle nur noch auf neun Prozent. Der Dieselpreis hatte am 17. September mit 2,47 Euro je Liter seinen Höchststand erreicht. Seit dem 1. Oktober gilt ein Tankrabatt von 16,7 Cent pro Liter, eine Weitergabe durch Tankstellen ist jedoch nicht verpflichtend.

Deutsche Autobauer mit gemischter Bilanz

Bei den einzelnen Marken zeigte sich im September ein uneinheitliches Bild. Smart steigerte seine Zulassungen um 138 Prozent. Mercedes erreichte ein Plus von 6,2 Prozent, Audi legte um 4,0 Prozent zu. Dagegen lagen Porsche mit minus 18,8 Prozent, VW mit minus 6,1 Prozent und BMW mit minus 2,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verschlechterte sich die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie. Das Geschäftsklima-Barometer fiel im September auf minus 35,0 Punkte. Auch Exporterwartungen und Auftragsbestand wurden schlechter bewertet.

BYD und Tesla legen kräftig zu

Parallel gewinnen ausländische Hersteller deutlich Marktanteile. BYD erhöhte seine Neuzulassungen im September um 85,6 Prozent. Tesla kam auf mehr als 4.000 Neuzulassungen und erreichte sogar ein Plus von 268,7 Prozent. Gleichzeitig schrumpft nach einer Analyse der Versicherung Allianz der bisherige Vorteil europäischer Hersteller bei den Reparaturkosten. „2024 waren die europäischen Hersteller in der Versicherungseinstufung noch drei Typklassen besser als die chinesischen Hersteller“, sagte Christian Sahr vom Allianz-Zentrum für Technik. „Und in 2026 ist es nur noch eine Typklasse.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK4WEZ
Ask: 0,22
Hebel: 18,75
mit starkem Hebel
MN8EQ5
Ask: 0,90
Hebel: 4,39
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK4WEZ MN8EQ5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
2 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
5 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
6 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
7 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SpaceX läuft wieder heiß: Reicht das für neue Kursrekorde?

16:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

36 Milliarden Euro: DIW zerpflückt Enteignungspläne gegen Vonovia…

14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

6 Billionen in Sicht: Nvidia trotzt AMD-Offensive mit Rekordhoch

14:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unter 100 Dollar: Ölpreis knickt nach Vorstoß am Roten Meer ein

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plus 20 Prozent: SpaceX hievt Musk zurück über Billionenmarke

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX schaltet einen Gang höher: RWE – Vorsicht! Das darf jetzt …

13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen im Anflug: Jetzt wird es für die SAP-Aktie spannend…

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Halbiert und jetzt vor dem Comeback? Diese Termine sind…

11:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer