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Moderna vor dem Durchbruch

mRNA-Krebsimpfstoff lässt Aktie explodieren 19.08.2026, 15:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Impfung
AI MODIFIED
© Bild von Wilfried Pohnke auf Pixabay
Moderna sorgt mit seinem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran Autogene für einen der spektakulärsten Biotech-Momente des Jahres. Eine entscheidende Phase-3-Studie bei Patienten mit Hochrisiko-Melanom hat ihre wichtigsten Ziele erreicht, woraufhin sich die Moderna-Aktie im vorbörslichen US-Handel zeitweise ungefähr verdoppelte. Für das Unternehmen könnte der Erfolg weit über die Behandlung von Hautkrebs hinaus Bedeutung bekommen.
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Moderna 103,30 EUR +89,89 % L&S Exchange

Phase-3-Studie erreicht entscheidende Ziele

In der Studie INTerpath-001 wurde Intismeran Autogene, auch V940 oder mRNA-4157, gemeinsam mit KEYTRUDAbei Patienten mit vollständig entferntem Melanom der Stadien IIB bis IV getestet. KEYTRUDA mit dem Wirkstoff Pembrolizumab ist eine Krebsimmuntherapie von Merck, die das Protein PD-1 blockiert und dadurch dem Immunsystem helfen soll, Tumorzellen besser zu erkennen und anzugreifen. Die Kombination verbesserte sowohl das rückfallfreie Überleben als auch das Überleben ohne Fernmetastasen statistisch signifikant und klinisch relevant gegenüber KEYTRUDA allein. Insgesamt nahmen 1.137 Patienten teil.

Moderna-Aktie reagiert mit Kurssprung

An der Börse lösten die Ergebnisse eine außergewöhnliche Reaktion aus. Die Moderna-Aktie legte im vorbörslichen Handel zeitweise um rund 100 % zu, während auch die Merck-Aktie deutlich anzog. Für Moderna ist die Entwicklung besonders relevant, weil das Unternehmen damit eine mögliche neue Einnahmequelle außerhalb seines Geschäfts mit COVID-19-Impfstoffen näher an den Markt bringt. Konkrete Zulassungsanträge stehen allerdings noch aus.

Impfstoff wird für jeden Patienten hergestellt

Anders als klassische Impfstoffe soll Intismeran keine Erkrankung verhindern. Die Therapie wird individuell anhand der Mutationen im Tumor eines Patienten entwickelt. Die synthetische mRNA kann für bis zu 34 Neoantigene kodieren und soll das Immunsystem darauf trainieren, charakteristische Merkmale der Krebszellen zu erkennen. Gemeinsam mit KEYTRUDA soll dadurch eine gezieltere Immunantwort gegen verbliebene Tumorzellen entstehen.

Frühere Daten hatten bereits Hoffnung geweckt

Die Phase-3-Ergebnisse bauen auf einer früheren Phase-2b-Studie auf. Nach einer medianen Nachbeobachtung von fünf Jahren verringerte die Kombination aus Intismeran und KEYTRUDA das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 49 %gegenüber KEYTRUDA allein. Das Risiko für Fernmetastasen oder Tod sank um 59 %. Die nun veröffentlichten Phase-3-Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit grundsätzlich in einer deutlich größeren Studie, detaillierte Zahlen wurden zunächst jedoch nicht vorgelegt.

Krebsimpfstoff könnte weit größere Bedeutung bekommen

Der nächste Schritt führt in Richtung Zulassungsbehörden. Gleichzeitig läuft das Entwicklungsprogramm bereits über Melanome hinaus. Insgesamt werden Intismeran und verwandte Kombinationen in neun Phase-2- und Phase-3-Studienbei verschiedenen Tumorarten untersucht, darunter nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Blasenkrebs und Nierenzellkarzinom. Für Moderna entscheidet sich damit nicht nur die Zukunft eines einzelnen Medikaments. Der Erfolg könnte zeigen, ob sich die mRNA-Technologie dauerhaft als neue Plattform in der Krebsmedizin etablieren lässt.

Bn-Redaktion/tb
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