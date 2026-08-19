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Siemens Energy fällt 5 %

Die gute Nachricht geht fast unter 19.08.2026, 11:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energsy
AI MODIFIED
© iStock.com/Karsten Leineke
Die Siemens-Energy-Aktie hat nach der starken Erholung der vergangenen Monate deutlich nachgegeben. Dabei gibt es ausgerechnet aus dem Windkraftgeschäft positive Nachrichten: Siemens Gamesa ist erstmals seit 2022 wieder profitabel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 155,16 EUR +0,43 % Lang & Schwarz

Gamesa schafft die Wende

Die Windkrafttochter war lange Zeit ein großes Sorgenkind von Siemens Energy. Hohe Kosten und Verluste belasteten den Konzern. Nun zeichnet sich eine Trendwende ab: Gamesa erzielte im jüngsten Quartal erstmals wieder einen positiven Ergebnisbeitrag.

Auch insgesamt präsentierte Siemens Energy starke Zahlen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 11,4 Milliarden Euro. Der Auftragseingang erreichte mit 17,9 Milliarden Euro einen Rekordwert. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei rund 162 Milliarden Euro.

Omterra soll Kosten senken

Parallel treibt Siemens Energy die neue Dachmarke Omterra voran. Siemens Energy und Siemens Gamesa sollen künftig unter dem neuen Namen zusammengeführt werden.

Der Schritt soll nicht nur die Struktur des Konzerns vereinfachen. Durch den Verzicht auf die bisherige Markenlizenz will Siemens Energy rund 320 Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Aktie verliert trotz guter Zahlen

An der Börse kommt davon momentan wenig an. Nach der kräftigen Rally der vergangenen Monate ist die Aktie zuletzt deutlich zurückgekommen und verlor an einem Handelstag rund fünf Prozent.

Charttechnisch hat sich das Bild damit eingetrübt. Die Aktie bewegt sich aktuell nahe der 50-Tage-Linie, während RSI und MACD zuletzt an Dynamik verloren haben.

Für Anleger bleibt damit ein spannendes Bild: Operativ verbessert sich Siemens Energy weiter, während die Aktie korrigiert. Entscheidend wird nun, ob sich der Kurs stabilisieren kann oder die Gewinnmitnahmen in eine größere Korrektur übergehen.

Bn-Redaktion/js
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