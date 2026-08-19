NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Aixtron

Steht die Aktie bald bei 20 Euro? 19.08.2026, 08:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aixtron: Steht die Aktie bald bei 20 Euro?
AI MODIFIED
© Sergei Starostin auf Pexels (Symbolbild)
Vor etwa zwei Monaten durchbrach die Aixtron-Aktie den Kursbereich von 60 Euro. Das Thema Künstliche Intelligenz machte der Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Beine. Wenige Woche später bietet sich ein anderes Bild. Anleger kehren Aktien mit KI-Bezug den Rücken. Massive Gewinnmitnahmen setzen den ehemaligen Überflieger-Aktien zu. Aixtron bildet da eher die Regel als die Ausnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 38,40 EUR -0,39 % Lang & Schwarz

Nach einem ersten markanten Tief im Bereich von 32 Euro setzte Aixtron Ende Juli zur Erholung an. Die damals veröffentlichten Halbjahreszahlen ließen die Aktie zunächst durchatmen. Doch die Stimmung schlug zwischenzeitlich abermals um und damit kippte der Kurs erneut. Kommt es zu einer weiteren Abwärtswelle? 

Aixtron - Steht die Aktie bald bei 20 Euro? 

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) reagierte positiv auf die Ende Juli vorgelegten Unternehmenszahlen. Zu den positiven Aspekten des Zahlenwerks gehörte sicherlich, dass Aixtron für das 1. Halbjahr 2026 einen starken Auftragseingang in Höhe von 386 Mio. Euro vermelden konnte. Das ist ein Plus von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der free cash flow wusste mit 162,1 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2026 ebenfalls zu gefallen. Im 1. Halbjahr 2025 fiel dieser mit 71,1 Mio. Euro noch deutlich bescheidener aus. Dass das EBIT und das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2026 negativ ausfielen, trübte allerdings das Bild. 

Aixtron Aktienchart

Das sagen Analysten

Die Bandbreite der von Analysten ausgegebenen Kursziele ist beachtlich. So bestätigten die Analysten von JPMorgan zuletzt ihr Votum „overweight“ für Aixtron. Das Kursziel sehen sie bei 60 Euro. Die Analysten der DZ Bank sind da deutlich zurückhaltender und senkten den fairen Wert für die Aktie von 45 Euro auf 40 Euro. Das Votum lautet „halten“. Ganz ähnlich sieht man es bei Berenberg. Das Votum der Berenberg-Analysten lautet „hold“, das Kursziel 42 Euro. 

Zusammenfassung

Die Aixtron-Aktie muss sich offenkundig auf ruppige Tage und Wochen einstellen. Die Luft aus der „KI-Blase“ entweicht. Der Hype hat eine kräftige Abkühlung erfahren. Den potenziellen Risiken der enormen Investitionen wird mehr Beachtung geschenkt. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich ein erneuter Test der Zone 32 Euro / 30 Euro ab. Sollte es unter die 30 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich eine Bewegung auf 22 Euro / 20 Euro anschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 43,8 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA8Z0Q
Ask: 0,79
Hebel: 5,02
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA8Z0Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nach Vorfällen an Flughäfen: Bundesregierung baut Drohnenabwehr …

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

1,4 Billionen Dollar im Risiko: Dieser Prozess könnte Facebook und …

Gestern 17:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Frasers greift nach der Mehrheit: Bei Hugo Boss fehlen nur wenige …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberger Druckmaschinen: Neuer Finanzchef mit großer Aufgabe

Gestern 15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens-Energy-Aktie unter Druck: Ist das nur eine Verschnaufpause…

Gestern 14:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon stürzt 5 Prozent ab: Chip-Aktien unter Verkaufsdruck

Gestern 14:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Klarna-Aktie stürzt ab um 17%: Diese Prognose sorgt für einen …

Gestern 14:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold steigt 10 Prozent: Doch jetzt wächst der Druck auf die Rally

Gestern 13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer