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Siemens-Energy-Aktie unter Druck

Ist das nur eine Verschnaufpause? 18.08.2026, 14:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
AI MODIFIED
© Siemens Energy
Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Dienstag deutlich unter Druck. Aktuell notiert das Papier bei 157,54 Euro und verliert damit 3,18 Prozent. Damit gehört der Energietechnikkonzern zu den schwächeren Werten im DAX. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Wochen stellt sich für Anleger nun die Frage, ob lediglich Gewinne mitgenommen werden oder eine größere Korrektur bevorsteht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 155,06 EUR -4,73 % Tradegate

Starke Nachrichten geraten in den Hintergrund

Fundamental hat Siemens Energy zuletzt mehrere wichtige Erfolge verbucht. Der Auftragseingang erreichte im vergangenen Quartal einen Rekordwert. Besonders gefragt waren Lösungen aus den Bereichen Gas Services und Netzinfrastruktur.

Auch die Profitabilität entwickelte sich positiv. Für zusätzliche Unterstützung sorgt die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die nach mehreren schwierigen Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Rechenzentren sorgen für zusätzliche Fantasie

Ein weiterer Wachstumstreiber ist der steigende Energiebedarf von Rechenzentren. Siemens Energy erhielt zuletzt einen größeren Auftrag über Turbogeneratoren für das FastPower-Programm, das Energieinfrastruktur für Rechenzentrumsprojekte bereitstellen soll.

Damit könnte der Boom bei künstlicher Intelligenz indirekt auch für zusätzliche Nachfrage nach den Lösungen des Konzerns sorgen.

Aktie nach Rally unter Beobachtung

Der heutige Rückgang kommt nach einer kräftigen Erholungsphase. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie weiterhin deutlich im Plus. Gleichzeitig befindet sich der Kurs noch unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Auch das laufende Aktienrückkaufprogramm bietet grundsätzlich Unterstützung. Siemens Energy will damit einen Teil des Kapitals an die Aktionäre zurückgeben.

Für Anleger bleibt nun entscheidend, ob die aktuelle Schwäche nur eine technische Verschnaufpause darstellt. Die starke Auftragslage und die verbesserte Profitabilität sprechen weiterhin für die langfristige Perspektive – kurzfristig könnte die Aktie nach dem starken Lauf jedoch zunächst weiter konsolidieren.

Bn-Redaktion/js
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