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Klarna-Aktie stürzt ab um 17%

Diese Prognose sorgt für einen heftigen Dämpfer 18.08.2026, 14:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Klarna
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© Foto von appshunter.io auf Unsplash
Die Klarna-Aktie gerät am Dienstag massiv unter Druck. Aktuell notiert das Papier bei rund 13,90 Euro und verliert damit 17,46 Prozent. Auslöser ist vor allem der zurückhaltende Ausblick für das Gesamtjahr. Dabei konnte Klarna im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten sogar übertreffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Klarna Group Registered 13,26 EUR -21,26 % Lang & Schwarz

Quartal besser als erwartet

Im zweiten Quartal erzielte Klarna einen Umsatz von 1,04 Milliarden US-Dollar und damit 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie schnitt das Fintech besser ab als von Analysten erwartet.

Das Bruttowarenvolumen stieg ebenfalls deutlich. Gleichzeitig gewann Klarna weitere Händler und konnte die Transaktionsmarge kräftig steigern. Operativ liefert das Unternehmen damit durchaus positive Signale.

Schwacher Ausblick belastet die Aktie

Für das Gesamtjahr liegt der entscheidende Haken jedoch beim Umsatz. Klarna rechnet inzwischen mit 4,08 bis 4,16 Milliarden US-Dollar und damit deutlich weniger als die bisher erwarteten rund 4,42 Milliarden US-Dollar.

Als Belastungsfaktoren nennt das Unternehmen unter anderem Währungseffekte und eine vorsichtigere Einschätzung des Geschäfts in Deutschland. Der deutsche Markt ist für Klarna besonders wichtig.

Wachstum bleibt vorhanden

Trotz des schwächeren Umsatzausblicks gibt es auch positive Aspekte. Die Transaktionsmarge soll im Gesamtjahr höher ausfallen als bislang erwartet. Zudem nutzen inzwischen mehr als 120 Millionen Verbraucher Klarna, während das Händlernetz weiter wächst.

Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der aktuelle Kursrutsch eine Überreaktion darstellt oder ob der vorsichtigere Ausblick auf eine nachhaltige Abschwächung des Wachstums hindeutet.

Zusätzliche Aufmerksamkeit dürften die geplanten Wechsel auf den Positionen des Finanz- und Marketingchefs Anfang 2027 erzeugen.

Bn-Redaktion/js
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