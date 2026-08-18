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Läutet der DAX das Ende der Sommerrallye ein?

Bayer in prekärer Chartkonstellation 18.08.2026, 13:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Läutet der DAX das Ende der Sommerrallye ein? Bayer in prekärer Chartkonstellation
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© Redaktion, mithilfe von KI erstellt
Geht dem deutschen Leitindex doch noch die Puste aus? Der frühe Dienstagshandel steht ganz im Zeichen einer leichten Konsolidierung. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen. Noch sollte man den Rücksetzer nicht überbewerten, aber allemal im Auge behalten.
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Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 48,66 EUR +2,08 % Lang & Schwarz

Gründe für Gewinnmitnahmen gibt es einige. Die Ölpreise ziehen wieder an. So knackte Brent-Öl die Marke von 90 US-Dollar. Ein weiterer Preisanstieg ist ob der Situation im Nahen Osten nicht auszuschließen. Auch die Charttechnik würde einen weiteren Preisanstieg präferieren. Eine Bewegung auf 100 US-Dollar bei Brent-Öl ist daher nicht auszuschließen. 

Die steigenden Ölpreise schlagen auf die Anleiherenditen durch. So übersprangen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen den markanten Bereich von 4,7 Prozent. Das könnte zu einem weiteren Anstieg führen. Der Druck, der vom Anleihemarkt ausgeübt wird, macht sich im DAX bemerkbar. Im besten Fall kristallisiert sich der Ölpreisanstieg und damit einhergehend der Anstieg der Anleiherenditen als nicht nachhaltig heraus. Davon ist allerdings nicht unbedingt auszugehen und so könnte es in den nächsten Tagen etwas holprig werden für den deutschen Leitindex. Solange sich der Rücksetzer im DAX oberhalb von 26.000 Punkten abspielt, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für den Index darunter gehen. 

Bayer Aktienchart

Bayer – Aktie in prekärer Chartkonstellation

Die vor einigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen (wir berichteten im Kommentar vom 04. August darüber) wurden zwar wohlwollend vom Markt aufgenommen, doch sie vermochten es nicht, der Aktie entscheidende Impulse zu geben. Das Chartbild bleibt somit ambivalent. 

Anfang Juli bildete die Bayer-Aktie im Bereich von 53,8 Euro ein markantes Zwischenhoch aus. Gewinnmitnahmen setzten ein. Diese blieben allerdings auf den Unterstützungsbereich 45 Euro / 46,5 Euro begrenzt. Eine Gegenbewegung endete am Widerstandsbereich von 50 Euro. Aktuell ist Aktie zwischen den 50 Euro auf der Oberseite und den 45 Euro auf der Unterseite gefangen. Erst ein Ausbruch aus der Range würde belastbare Signale auslösen. Die Ausgangslage ist klar: Ein Ausbruch über die 50 Euro würde das Zwischenhoch bei 53,8 Euro auf den Plan rufen. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 45 Euro die Bayer-Aktie in die Bredouille bringen und womöglich weitere Abgaben auf 40 Euro provozieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 46 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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