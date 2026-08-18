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Infineon stürzt 5 Prozent ab

Chip-Aktien unter Verkaufsdruck 18.08.2026, 14:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon Halbleiter
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie gehört am 18. August 2026 zu den großen Verlierern im DAX und rutscht zeitweise um fast 5 % ab. Gleichzeitig geraten Halbleiterwerte in ganz Europa kräftig unter Druck. Besonders die steigenden Finanzierungskosten an den internationalen Anleihemärkten entwickeln sich zum Belastungsfaktor für den Technologiesektor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 57,54 EUR -7,09 % Tradegate
Soitec and/or 114,33 EUR -15,28 % Lang & Schwarz
STMicroelectronics 45,33 EUR -5,65 % Lang & Schwarz
ASM International 844,80 EUR -6,51 % Lang & Schwarz
ASML Holding 1.552,30 EUR -4,57 % Quotrix Düsseldorf
BE Semiconductor Industries 223,10 EUR -6,16 % Lang & Schwarz

Infineon fällt unter die Marke von 60 Euro

Für Infineon geht es im Dienstagshandel deutlich bergab. Die Aktie fiel auf Lang & Schwarz zeitweise auf 59,06 Euround verlor damit 4,6 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 61,93 Euro. Im Tagesverlauf sank der Kurs sogar bis auf 58,79 Euro. Damit gehört Infineon zu den schwächsten Aktien im DAX, während der deutsche Leitindex selbst wesentlich moderater nachgibt.

Chip-Aktien europaweit im Ausverkauf

Der Kursrutsch ist allerdings kein isoliertes Problem von Infineon. Der europäische Technologiesektor verlor zeitweise rund 1,8 %. ASML gab etwa 3,5 % nach, ASM International verlor 4,5 %, BE Semiconductor rund 4 % und STMicroelectronic 3,5 %. Besonders heftig traf es Soitec mit einem Minus von 11 %. Damit steht Infineon mitten in einer breiten Verkaufswelle bei europäischen Halbleiteraktien.

Steigende Renditen belasten Technologieaktien

Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die weltweit steigenden Finanzierungskosten. Langlaufende Staatsanleihen werfen wieder deutlich höhere Renditen ab und erhöhen damit den Druck auf hoch bewertete Technologieaktien. Anleger können bei Anleihen höhere laufende Erträge erzielen, während gleichzeitig der Wert künftig erwarteter Unternehmensgewinne bei höheren Zinsen rechnerisch sinkt. Der Verkaufsdruck trifft deshalb gerade Technologie- und Halbleiterwerte besonders deutlich.

Abstand zum Jahreshoch wird immer größer

Der Tagesverlust verschärft die bereits deutliche Entfernung vom bisherigen Hoch. Bei einem Kurs von 59,11 Euro lag die Infineon-Aktie am Vormittag rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 87,89 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt allerdings mit 31,41 Euro ebenfalls weit entfernt. Noch am Montag hatte die Aktie zeitweise zu den stärkeren DAX-Werten gehört und bei 63,17 Euro notiert.

Gute Geschäfte treffen auf nervöse Börsen

Bemerkenswert ist der Rückgang auch vor dem Hintergrund der jüngsten Geschäftsentwicklung. Infineon erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von knapp 4,2 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Anstieg von 9 %. Das Segmentergebnis legte um 22 % auf 797 Millionen Euro zu, während die entsprechende Marge 19,1 % erreichte. Für die Infineon-Aktie zeigt sich damit derzeit ein deutlicher Gegensatz zwischen operativem Wachstum und zunehmendem Druck auf Halbleiterwerte an der Börse.

Bn-Redaktion/tb
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