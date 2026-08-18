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Paukenschlag bahnt sich an

Hensoldt – Aktie könnte ausbrechen und fulminante Rallye starten 18.08.2026, 08:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Paukenschlag bahnt sich an: Hensoldt – Aktie könnte ausbrechen und fulminante Rallye starten
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© Redaktion; mithilfe von KI erstellt
Mit den starken Halbjahreszahlen im Rücken forcierte die Hensoldt-Aktie ihre Erholung. Noch Ende Juni notierte die Aktie im Bereich von 65 Euro. Aktuell steht der eminent wichtige Kursbereich von 90 Euro / 96 Euro im Fokus. Dieser Kursbereich hat zentrale Bedeutung als Widerstand. Sollte der Aktie der Ausbruch gelingen, könnte es für sie im Anschluss weit gehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 94,90 EUR -0,23 % Lang & Schwarz

Hensoldt nach Zahlen - Startet die Aktie jetzt endlich durch?

Unsere letzte Kommentierung zur Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) überschrieben wir am 5. August mit „Hensoldt nach Zahlen - Startet die Aktie jetzt endlich durch?“. Darin wurden die frischen Halbjahreszahlen des Rüstungskonzerns ausführlich thematisiert. 

Die Zahlen wurden vom Markt wohlwollend aufgenommen. Nicht zuletzt honorierte dieser die starken Zahlen zu den Auftragseingängen. Aber auch eine im Jahresvergleich deutlich verbesserte Profitabilität kam sehr gut an. So vermeldete Hensoldt für das 1. Halbjahr eine bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 11,8 Prozent, nach zuvor 11,3 Prozent im 1. Halbjahr 2025.

Hensoldt Aktienchart

Die Aktie wurde im Anschluss gesucht. Weitere Kursgewinne drückten die Aktie über die Marke von 90 Euro und damit in die womöglich entscheidende Widerstandszone hinein. Zuletzt unternahm die Hensoldt-Aktie bereits die ersten zaghaften Versuche, sich der Widerstandszone zu entledigen – noch ohne durchschlagenden Erfolg. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research wurden nach der Zahlenveröffentlichung optimistischer und hoben das Kursziel für die Rüstungsaktie von 101 Euro auf 105 Euro an. Das Votum lautet nach wie vor „buy“. Die Analysten von JPMorgan stufen die Hensoldt-Aktie zwar weiterhin mit „neutral“ ein, doch sie hoben zuletzt das Kursziel für die Aktie von 85 Euro auf 100 Euro an. Die Analysten von Jefferies stuften die Aktie von „buy“ auf „hold“ herab, passten aber gleichzeitig das Kursziel von 94 Euro auf 98 Euro nach oben an.

Zusammenfassung

Die nächsten Tage dürften richtungsweisenden Charakter haben. Für die Hensoldt-Aktie muss es darum gehen, die gute Ausgangsposition zu nutzen und einen Ausbruch über die 96 Euro zu lancieren. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte es für die Aktie rasch in den dreistelligen Kursbereich gehen. Selbst ein Anlaufen des markanten Oktober-Hochs bei 117 Euro wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 85 Euro begrenzt bleiben. Sollte es für die Hensoldt-Aktie darunter gehen, ist allerdings Vorsicht geboten.

Bn-Redaktion/mt
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