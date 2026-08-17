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Dax startet robust in die neue Handelswoche

Münchener Rück – Bald wieder bei 575 Euro? 17.08.2026, 12:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Münchener Rück – Bald wieder bei 575 Euro?
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© Foto von Jakub Żerdzicki auf Unsplash
Der deutsche Leitindex startet robust in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel kann der DAX den Kursbereich von 26.400 Punkten verteidigen. Allerdings mangelt es ihm in der aktuellen Situation ein wenig an Aufwärtsmomentum. Die Marktakteure sind offenkundig auf der Suche nach frischen Impulsen, um eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechtfertigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 517,90 EUR -0,06 % Lang & Schwarz

Auch zu Wochenbeginn steht die Lage im Nahen Osten im Fokus. Die Blicke richten sich auf den Ölmarkt. Der Preis für Brent-Öl ist gerade im Begriff, wieder in Richtung 90 US-Dollar vorzustoßen. Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise wäre für die Aktienmärkte sicherlich nicht das beste Szenario, würden so doch die Inflationssorgen zurückkommen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bleiben mit aktuell 4,68 Prozent entsprechend hoch.

Die neue Handelswoche hat es in sich. Der DAX wartet auf wichtige Konjunkturdaten und nicht zuletzt auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der Fed vom 28. Juli / 29. Juli. Das Protokoll wird am Mittwoch (19. August) veröffentlicht.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer – mit diesen sollte man vor dem Hintergrund der überhitzten Lage jederzeit rechnen – oberhalb von 26.000 Punkten abspielen. Auf der Oberseite bilden die 27.000 Punkte ein potenzielles Bewegungsziel. 

Münchener Rück Aktienchart

Münchener Rück - Bald wieder bei 575 Euro?

Nach der Zahlenveröffentlichung ringt die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) um frisches Aufwärtsmomentum. Die kräftige Erholung der letzten Wochen und Monaten kam im Bereich von 525 Euro zum Stehen. In der aktuellen Phase muss die Aktie aufpassen, nicht in die Defensive gedrängt zu werden. So war in den letzten Handelstagen ein sukzessiver Rückzug zu beobachten. Nach der furiosen Zwischenrallye kommt die Konsolidierung nicht überraschend, doch um das Momentum zu bewahren sollte es nun nicht mehr unter die 500 Euro gehen. 

Kurzum. Die Aktie der Münchener Rück konsolidiert. Noch hält sie alle Trümpfe in der Hand, um die Bewegung auf 575 Euro fortzusetzen. Sollte es hingegen unter die 500 Euro gehen, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. 

Das sagen Analysten

Die Analysten der DZ Bank bestätigten zuletzt ihr Votum „kaufen“. Den fairen Wert setzen die Analysten mit 625 Euro an. Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 565 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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