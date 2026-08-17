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Ist die Aktie massiv unterbewertet? 17.08.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex: Ist die Aktie massiv unterbewertet?
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© Redaktion, KI generiert
Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex läuft seit geraumer Zeit seitwärts. Der Kursbereich um 40 Euro stand und steht hierbei im Fokus. Zahlreiche positive Unternehmensnachrichten vermochten es nicht, den Aktienkurs zu stimulieren. Damit drängt sich durchaus die Frage aus, ob die Aktie unterbewertet ist und sie nicht eigentlich viel höher notieren müsste.
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Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 39,70 EUR +1,53 % Baader Bank

Nordex – Starke Zahlen zünden nicht

Nordex legte Ende Juli ein starkes Zahlenwerk vor. Die Reaktion der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) fiel hingegen verhalten aus. Punkten konnte der Windkraftanlagenbauer vor allem mit dem EBITDA bzw. mit der EBITDA-Marge, dem Auftragseingang und dem freien Cashflow. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im 2. Quartal 2026 im Vergleich zum 2. Quartal 2025 deutlich von 5,8 Prozent auf nunmehr 10,3 Prozent. Das EBITDA selbst wurde mit 223,8 Mio. Euro angegeben, nach 108,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow wusste ebenfalls zu überzeugen und stieg von 145,1 Mio. Euro auf 164,6 Mio. Euro an. Ein starker Auftragseingang rundete das positive Bild ab. Das erhoffte Kursfeuerwerk blieb jedoch aus. 

Auch ein positiver Newsflow bringt die Aktie nicht in Schwung

Ein anhaltend starker Newsflow trieb die Nordex-Aktie in den ersten Monaten des Börsenjahres an und verhalf ihr so zu einem Zwischenhoch im Bereich von 50 Euro. Auch nach der Veröffentlichung der Q2-Daten gab es zahlreiche positive Nachrichten über Auftragseingänge zu vermelden. Unter anderem gab Nordex vor einigen Tagen einen Auftragseingang über 525 MW aus der Türkei bekannt. Doch auch diese Nachricht verpuffte wirkungslos. 

Nordex Aktienchart

Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial 

Das Gros der Analysten billigt Nordex deutliches Aufwärtspotenzial zu. So bestätigten unter anderem die Analysten von Berenberg ihr Votum „buy“ für Nordex. Das Kursziel hoben sie von 57 Euro auf 58 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research senkten zwar ihr Kursziel von 61 Euro auf 58 Euro, doch auch das neue Kursziel verspricht noch immenses Aufwärtspotenzial. Dass nicht alle Analysten Feuer und Flamme für Nordex sind, zeigt aber das Votum der RBC. Die Kanadier bestätigten ihre Einstufung „underperform“ und das Kursziel von 38 Euro. 

Zusammenfassung

Die starken Zahlen und ein beeindruckender Newsflow vermochten es bislang nicht, die Aktie in Schwung zu bringen. Es scheint jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Knoten platzt. Aus charttechnischer Sicht haben die Unterstützungen bei 37,5 Euro und 35 Euro zentrale Bedeutung. Ein Rücksetzer unter die 35 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. Mit einem Ausbruch über die 43 Euro würde die Nordex-Aktie ein erstes wichtiges Kaufsignal auslösen. Im Bereich von 50 Euro thront das zentrale Widerstandscluster.

Bn-Redaktion/mt
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