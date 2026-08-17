Saga trifft 163 Meter.
Doch die wichtigere Zahl könnte 89 von 89 sein.
Anzeige
Volkswagen

Jetzt wackeln weitere 50.000 Jobs 17.08.2026, 12:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen: Jetzt wackeln weitere 50.000 Jobs
AI MODIFIED
© Foto von iStock.com/Teka77
Bei Volkswagen könnten zusätzlich zu den bereits geplanten 50.000 Stellenstreichungen bis 2030 weitere 50.000 Arbeitsplätze gefährdet sein, während Betriebsrat und Konzernführung um das Tempo der Sanierung ringen. Gleichzeitig fährt das Stammwerk Wolfsburg wegen der hohen Nachfrage nach Verbrennern Sonderschichten, obwohl Absatz, Gewinn und Marge des Konzerns unter Druck stehen. Ende August dürften mehrere Betriebsversammlungen zeigen, wie ernst die Lage für Beschäftigte und Standorte wie Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm tatsächlich ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 73,88 EUR +0,07 % Lang & Schwarz

Bis zu 50.000 weitere Jobs wackeln - während Wolfsburg Sonderschichten fährt

Bei Volkswagen spitzt sich der Konflikt um den laufenden Konzernumbau weiter zu. Der Betriebsrat fordert von Vorstandschef Oliver Blume Klarheit darüber, ob neben den bereits bis 2030 geplanten 50.000 Stellenstreichungen weitere Jobs gefährdet sind. Im Raum stehen bis zu 50.000 zusätzliche Arbeitsplätze, falls es dem Konzern nicht gelingt, die Arbeitskosten deutlich zu reduzieren.

Die Auseinandersetzung dürfte bereits in den kommenden Tagen an Schärfe gewinnen. Ende August sind mehrere Betriebsversammlungen angesetzt: Am 25. August trifft sich die Belegschaft in Wolfsburg, am 26. August folgen Emden und Zwickau, am 31. August Hannover. Besonders im Fokus stehen jene Werke, deren langfristige Auslastung nach Konzernangaben nicht gesichert ist. Dazu zählen Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm.

Machtprobe um Jobs, Werke und das Tempo der Sanierung

Die Diskussion über mögliche zusätzliche Stellenkürzungen trifft Volkswagen in einer ohnehin angespannten operativen Phase. Im ersten Halbjahr 2026 sank der operative Gewinn um 11,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig fiel die operative Marge auf 3,8 Prozent.

Auch beim Absatz musste der Konzern deutliche Rückgänge hinnehmen. Die weltweiten Verkäufe gingen um 8,4 Prozent auf rund vier Millionen Fahrzeuge zurück. Besonders belastend entwickelte sich das Geschäft in China. Dort lagen die Auslieferungen im zweiten Quartal 36,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Zusätzlicher Druck kommt von der Eigentümerseite. Die Porsche SE, die mit 53,3 Prozent der Stimmrechte der dominierende Großaktionär des Volkswagen-Konzerns ist, drängt auf ein höheres Tempo bei der Restrukturierung. Wie schwierig die internen Abstimmungen sind, zeigte sich bereits im Juli: Ein damals vorgelegtes Sanierungspaket scheiterte im Aufsichtsrat zunächst mit 12 zu 7 Stimmen.

Damit prallen unterschiedliche Interessen aufeinander. Während die Kapitalseite auf schnellere Kostensenkungen drängt, will die Arbeitnehmervertretung Klarheit über mögliche Einschnitte bei Beschäftigung und Standorten.

Verbrenner sorgen für Sonderschichten - trotz Elektrostrategie

Während im Hintergrund über Stellenabbau und die Zukunft einzelner Werke gestritten wird, zeigt sich im Stammwerk Wolfsburg ein überraschend anderes Bild. Volkswagen plant dort zusätzliche Schichten für klassische Verbrennermodelle.

Für Tiguan, Golf, Touran und Tayron sind 16 zusätzliche Schichten in der Montage vorgesehen. Hinzu kommen weitere Sonderschichten im Karosseriebau und in der Lackiererei. Grund ist die weiterhin hohe Nachfrage nach Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren.

Im ersten Quartal entfielen in der Europäischen Union 30,3 Prozent der Neuzulassungen auf reine Benzin- und Dieselfahrzeuge. Batterieelektrische Modelle kamen auf einen Anteil von 19,4 Prozent. Volkswagen reagiert damit stärker auf die aktuelle Nachfrage, während der Konzern parallel an seiner langfristigen Elektrifizierungsstrategie festhält.

Diese läuft unter anderem über die Beteiligung am US-Elektroautobauer Rivian. Volkswagen hält inzwischen 15,9 Prozent der Anteile und ist damit größter Anteilseigner. Amazon kommt auf rund 13 Prozent. Über ein gemeinsames Unternehmen für elektrische Fahrzeugarchitekturen kann Volkswagen bis zu 5,8 Milliarden Dollar investieren. Rivian arbeitet zugleich am günstigeren SUV-Modell R2, mit dem das Unternehmen eine breitere Kundengruppe im US-Markt erreichen will.

Milliarden am Kapitalmarkt und schwierige Signale für die Aktie

Parallel zur operativen Restrukturierung bleibt Volkswagen auch am Finanzmarkt aktiv. Die Leasingtochter VW Credit hat über den Verbriefungsfonds Volkswagen Auto Lease Trust 2026-A forderungsbesicherte Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Dollar platziert.

Besichert sind die Papiere durch Neuwagenleasingverträge. Der durchschnittliche FICO-Score der zugrunde liegenden Kunden beträgt 774. Die Ratingagenturen Fitch und S&P bewerteten die oberen Tranchen der Verbriefung mit Bestnoten.

Die Volkswagen-Aktie beendete die Woche bei 73,88 Euro und legte am letzten Handelstag um 0,9 Prozent zu. Auf Sicht von sieben Handelstagen steht dennoch ein Rückgang von 1,8 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 29 Prozent an Wert verloren.

Für die weitere Wahrnehmung des Konzerns dürften vor allem die Betriebsversammlungen Ende August wichtig werden. Sie fallen in eine Phase, in der Volkswagen gleichzeitig über zehntausende Arbeitsplätze, die Zukunft mehrerer Standorte, das Tempo der Restrukturierung und Milliardeninvestitionen in neue Elektroplattformen entscheiden muss.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax startet robust in die neue Handelswoche: Münchener Rück – …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal im Übernahmepoker: Kommt jetzt der Deal?

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Grünes Licht, aber China setzt Aktie zu

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex: Ist die Aktie massiv unterbewertet?

11:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla Standort Grünheide rückt erneut in den Fokus: Tesla Aktie im…

Gestern 15:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Betriebsrat kritisiert Siemens Abspaltung: Siemens Aktie im Schatten…

Gestern 15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI nach den Zahlen: Aktie steuert auf Kursdebakel zu

Gestern 9:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie zündet …

Gestern 9:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer