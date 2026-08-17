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Grünes Licht, aber China setzt Aktie zu 17.08.2026, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz: Grünes Licht, aber China setzt Aktie zu
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© Foto von Albert Vincent Wu auf Unsplash
Mercedes-Benz erhält von der EU-Kommission grünes Licht für den Verkauf seiner Autohäuser in Berlin und Brandenburg und treibt damit den Umbau seines Vertriebsnetzes voran. Gleichzeitig belasten der harte Wettbewerb in China, ein Rückruf von rund 310.000 Fahrzeugen in den USA und der Abgang von Software-Chef Magnus Östberg die Stimmung. Die Aktie bleibt nach deutlichen Verlusten seit Jahresbeginn unter Druck, während Analysten trotz eines leicht höheren Kursziels weiterhin nur begrenztes Aufwärtspotenzial sehen.
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Mercedes-Benz Group 45,97 EUR -0,36 % Lang & Schwarz

China, Rückruf und Software-Abgang drücken auf die Stimmung

Mercedes-Benz kommt bei der Neuordnung seines Vertriebsnetzes einen entscheidenden Schritt voran. Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag berichtete, hat die Europäische Kommission den Verkauf der konzerneigenen Autohäuser in Berlin und Brandenburg genehmigt. Damit ist eine wichtige regulatorische Voraussetzung für die geplante Transaktion erfüllt.

Als Käufer tritt die britische Global Auto Holdings (GAHL) auf. Der Verkauf umfasst mehrere Standorte in der Hauptstadtregion und ist Teil der Strategie des Stuttgarter Autobauers, sich schrittweise von eigenen Handelsbetrieben zu trennen. An der Börse notiert die Mercedes-Benz-Aktie am heutigen Montag bei 45,91 Euro und damit nahezu exakt auf Höhe ihres 50-Tage-Durchschnitts von 45,85 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings bereits rund 24 Prozent an Wert eingebüßt.

Brüssel macht den Weg frei: Mercedes verschlankt seinen Vertrieb

Mit der Zustimmung der europäischen Wettbewerbshüter kann der Übergang der Niederlassungen an Global Auto Holdings nun wie vorgesehen umgesetzt werden. Mercedes-Benz verfolgt damit eine umfassendere Neuordnung seiner Vertriebsstruktur. Ziel ist es, den konzerneigenen Handel zu verschlanken und die Effizienz im Vertrieb zu erhöhen.

Der Schritt fällt jedoch in eine Phase, in der das operative Umfeld für den Autobauer anspruchsvoll bleibt. Während Mercedes-Benz seine Vertriebsorganisation in Europa neu ausrichtet, sorgen insbesondere der intensive Wettbewerb und die schwache Entwicklung in wichtigen Absatzmärkten für Gegenwind.

Bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 2026 am vergangenen Mittwoch meldete Mercedes-Benz einen Anstieg des Konzernergebnisses um 13,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Gleichzeitig gingen die Umsätze leicht zurück. Vor allem im Pkw-Geschäft belasteten negative Preis- und Mixeffekte die Entwicklung.

China bleibt die Baustelle: Prognose bereits Ende Juli gedämpft

Besonders im Fokus steht weiterhin China. Bereits am 28. Juli hatte Mercedes-Benz seine Erwartungen für das Gesamtjahr zurückgenommen. Die schwache konjunkturelle Entwicklung im chinesischen Markt trifft auf einen zunehmend intensiven Wettbewerb, der insbesondere bei Preisen und Margen Spuren hinterlässt.

China zählt zu den wichtigsten Absatzregionen des Konzerns, weshalb anhaltender Preisdruck dort erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität haben kann. Gleichzeitig verweist Mercedes-Benz auf solide Auftragseingänge in anderen Weltregionen. Damit zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Während einzelne Märkte Unterstützung liefern, bleibt das chinesische Geschäft ein wesentlicher Belastungsfaktor.

Auch Analysten sehen die Gemengelage mit Zurückhaltung. RBC Capital Markets erhöhte am Freitag das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie leicht von 53,00 Euro auf 54,00 Euro. Die Einstufung blieb jedoch unverändert bei "Sector Perform". Als Grund für die vorsichtige Haltung verwiesen die Experten auf den anhaltenden Konkurrenzdruck sowohl in Europa als auch in China, der das weitere Aufwärtspotenzial begrenze.

Software-Chef geht, 310.000 Fahrzeuge müssen in die Werkstatt

Zusätzliche Aufmerksamkeit richtet sich auf die digitale Strategie des Konzerns. Medienberichten zufolge hat Software-Chef Magnus Östberg Mercedes-Benz am vergangenen Mittwoch verlassen. Sein Ausscheiden fällt in eine wichtige Phase, denn mit MB.OS entwickelt der Autobauer ein eigenes Betriebssystem, das künftig eine zentrale Rolle in der digitalen Fahrzeugarchitektur spielen soll.

Damit muss Mercedes-Benz nicht nur externe Marktprobleme bewältigen, sondern zugleich eine Schlüsselposition im technologisch wichtigen Softwarebereich neu besetzen. Gerade die Weiterentwicklung von MB.OS gilt als bedeutender Baustein für die kommenden Fahrzeuggenerationen und die stärkere Verzahnung von Software, Infotainment und Fahrzeugfunktionen.

Parallel sorgt ein größerer Rückruf in den USA für zusätzlichen operativen Aufwand. Laut auto motor und sport müssen dort rund 310.000 Fahrzeuge in die Werkstätten. Hintergrund ist eine mögliche Korrosionsgefahr an einem Mikroschalter im Türschloss. Fahrzeuge in Deutschland sollen von dem Problem jedoch nicht betroffen sein.

Damit treffen bei Mercedes-Benz derzeit mehrere Entwicklungen zusammen: Der Konzern kommt beim Umbau seines Vertriebsnetzes voran, während gleichzeitig der Wettbewerbsdruck in China und Europa, personelle Veränderungen im Softwaregeschäft sowie ein umfangreicher US-Rückruf das operative Umfeld bestimmen. Die nahezu punktgenaue Notierung der Aktie am 50-Tage-Durchschnitt von 45,85 Euro zeigt, wie aufmerksam der Kapitalmarkt die nächsten Schritte des Stuttgarter Autobauers verfolgt.

Bn-Redaktion/aw
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