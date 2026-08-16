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TUI nach den Zahlen

Aktie steuert auf Kursdebakel zu 16.08.2026, 09:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI nach den Zahlen: Aktie steuert auf Kursdebakel zu
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Yau Ming Low
Als der Reise- und Touristikkonzern TUI am Mittwoch (12. August) die Zahlen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endet am 30. September) veröffentlichte, war die Enttäuschung groß. Die Ergebnisse konnten nicht an das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 anknüpfen. Gleichzeitig bringt die negative Kursreaktion die Aktie aus charttechnischer Sicht in die Bredouille.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 7,207 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

TUI – Aktie steuert auf Kursdebakel zu

Schauen wir uns einige wichtige Eckdaten einmal genauer an. TUI gab den Umsatz im 3. Quartal 2026 mit 5,821 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 6,1 Prozent. Wechselkursbereinigt lag der Umsatz bei 5,853 Mrd. Euro; ein Minus von 5,6 Prozent. Das bereinigte EBIT fiel im Jahresvergleich um 27 Prozent auf nunmehr 233,8 Mio. Euro. Maßgeblichen Anteil an der schwachen EBIT-Entwicklung hatte das Segment „Märkte + Airline“. Aber auch andere Geschäftsbereiche schwächelten. Das bereinigte EBITDA ging von 543,0 Mio. Euro im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf nun 466,3 Mio. Euro zurück. Das Konzernergebnis fiel um über 44 Prozent auf 124,2 Mio. Euro, nach 224,6 Mio. Euro im 3. Quartal 2025

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte der Reise- und Touristikkonzern die Gesamtjahresprognose für das bereinigte EBIT und erwartet unverändert 1,1 Mrd. Euro bis 1,4 Mrd. Euro. Die Umsatzprognose bleibt ausgesetzt.

Aktie von TUI in der Chartanalyse

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research bleiben nach der Veröffentlichung dennoch optimistisch. Ihr Votum für die TUI-Aktie lautet unverändert „buy“ und das Kursziel 10,50 Euro. Noch optimistischer sind die Analysten von JPMorgan. Deren Votum für die TUI-Aktie lautet „overweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner bei 12,5 Euro. Die Analysten von Bernstein Research sind da hingegen vorsichtiger. Ihr Votum für die Aktie lautet „market-perform“, das Kursziel 9,2 Euro.

Zusammenfassung

Die Zahlen des Reise- und Touristikkonzerns fanden zunächst keinen großen Anklang. Die Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) geriet unter Druck. Aus charttechnischer Sicht nimmt eine bärische Keil-Formation (orange dargestellt) Form an. Diese Formationen läuten nicht selten heftige Korrekturbewegungen ein. Für die TUI-Aktie muss es darum gehen, sich gegen den drohenden Rücksetzer zu stemmen. Das gelingt am besten, indem die Aktie die wichtige Unterstützung von 7 Euro verteidigt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 6,6 Euro / 6,5 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Ein Ausbruch über die 8 Euro würde hingegen die Karten auf der Oberseite neu mischen.

Bn-Redaktion/mt
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