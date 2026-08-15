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Furioses Wochenfinale!

SAP treibt DAX-Rallye an – Steigt die Aktie jetzt über 200 Euro? 15.08.2026, 10:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Furioses Wochenfinale! SAP treibt DAX-Rallye an – Steigt die Aktie jetzt über 200 Euro?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der deutsche Leitindex beendet eine herausfordernde Handelswoche mit einem furiosen Zwischensprint. Fast wären am gestrigen Freitag noch einmal neue Rekordhochs ausgebildet worden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 180,17 EUR +0,06 % Lang & Schwarz

Die letzten Handelstage hatten es in sich. Der DAX wurde mit eminent wichtigen US-Preisdaten konfrontiert. Zudem spielte die Quartalsberichtssaison eine große Rolle. Vor allem die US-Preisdaten machten dem deutschen Leitindex jedoch Beine. Sowohl die am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten als auch die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten wussten zu gefallen. Der Blick der Marktakteure richtete sich jedoch immer wieder auf den Ölmarkt. Die Entwicklungen im Nahen Osten wurden mit großem Argwohn betrachtet. 

Zu den DAX-Aktien, die die Rallye maßgeblich mit antrieben, gehörte die SAP-Aktie. Die Veröffentlichung der SAP-Daten liegt zwar bereits einige Tage zurück, doch die Softwareaktie erlebte in den letzten Tagen und Wochen ein imposantes Comeback. Die Chancen auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sind gegeben. Selbst ein baldiges Überschreiten der Marke von 200 Euro ist in Anbetracht des aktuellen Momentums nicht auszuschließen.

Aktienchart

SAP treibt DAX-Rallye an – Steigt die Aktie jetzt über 200 Euro?

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir am 06. August an dieser Stelle mit „SAP - Aktie forciert Comeback und könnte nun durchstarten“. Damals erreichte die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 175 Euro / 180 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 180 Euro würde die Tür in Richtung 200 Euro öffnen – so das damalige Fazit.

In den letzten Handelstagen entbrannte ein zähes Ringen um den genannten Widerstandsbereich. Immer wieder startete die SAP-Aktie vielversprechende Vorstöße auf der Oberseite. Der durchschlagende Erfolg blieb der Softwareaktie jedoch bislang verwehrt. Es scheint jedoch noch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Deckel fliegt.

In der aktuellen Konstellation sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 160 Euro wäre ein Warnsignal und könnte eine obere Trendwende provozieren.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 210 Euro. Etwas zurückhaltender sind die Analysten von JPMorgan. Hier lautet das Votum „halten“ und das Kursziel für die Aktie 175 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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