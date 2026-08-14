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Cisco Systems mit starken Zahlen

Aktie dennoch unter Druck – die nächsten Kursziele 14.08.2026, 08:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Cisco Systems mit starken Zahlen: Aktie dennoch unter Druck – die nächsten Kursziele
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Pixelbizz
Technologie-Urgestein Cisco Systems legte kürzlich die Zahlen für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 vor. Diese wurden mit einer gewissen Anspannung erwartet. Der Netzwerkspezialist profitierte erst vergleichsweise spät vom KI-Hype, dann aber durchaus dynamisch.
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Cisco Systems 98,05 EUR -0,54 % Lang & Schwarz

Die am Mittwoch (12. August) nach US-Handelsschluss veröffentlichten Zahlen fielen auf den ersten Blick sehr robust aus. Dennoch reagierte der Markt recht zurückhaltend. Schauen wir uns die Finanzergebnisse einmal genauer an.

Cisco Systems mit starken Q4-Daten

Das Unternehmen legte die Ergebnisse für das 4. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 25. Juli) des Fiskaljahres 2026 vor. Cisco Systems veröffentlichte für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 17,252 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein deutliches Plus von etwa 18 Prozent. Dem Tech-Konzern gelang es damit einmal mehr, das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen. So betrug das Umsatzplus von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 „nur“ 12 Prozent.

Cisco System veröffentlichte den Gewinn (GAAP) mit 3,859 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,97 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,550 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,64 US-Dollar). Der Konzern gab den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 4,868 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,22 US-Dollar) an. Im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 vermeldete Cisco Systems einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,951 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem EPS in Höhe von 0,99 US-Dollar.

Aktienchart

Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte etwas

Cisco Systems erwartet für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 einen Umsatz in einer Spanne von 18 Mrd. US-Dollar bis 18,2 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 1,32 US-Dollar und 1,34 US-Dollar prognostiziert. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 72,2 Mrd. US-Dollar und 73,4 Mrd. US-Dollar und einem EPS (non-GAAP) zwischen 5,05 US-Dollar und 5,11 US-Dollar.

Chartcheck - Aktie unter Druck

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für Cisco Systems kräftig bergab. Die Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) rutscht zur Stunde bedenklich in Richtung eminent wichtiger Unterstützung von 110 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Ausweitung der Bewegung auf 90 US-Dollar drohen.

Das sagen Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 132 US-Dollar auf 138 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
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