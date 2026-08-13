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thyssenkrupp erreicht Mehrjahreshoch

thyssenkrupp Aktie trotz verfehlter Marge stark Ausblick am unteren Ende angehoben 13.08.2026, 19:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

thyssenkrupp erreicht Mehrjahreshoch: thyssenkrupp Aktie trotz verfehlter Marge stark Ausblick am unteren Ende angehoben
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© Bild von ludex2014 auf Pixabay
Die thyssenkrupp Aktie zeigt sich trotz gemischter Quartalszahlen stark und erreicht ein Mehrjahreshoch. Anleger honorieren den verbesserten Ausblick, auch wenn die Marge hinter den Erwartungen zurückblieb.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 13,42 EUR +7,75 % Gettex

Mehr Gewinn aber Erwartungen verfehlt

thyssenkrupp hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Rückenwind kam vor allem aus dem Stahlgeschäft, dem Werkstoffhandel und der Marinetochter TKMS. Diese Bereiche sorgten dafür, dass sich die Ergebnislage des Ruhrkonzerns spürbar verbesserte.

Trotzdem fiel die Reaktion auf die Zahlen nicht eindeutig aus. Denn obwohl thyssenkrupp operativ Fortschritte machte, wurden die Markterwartungen bei der Marge verfehlt. Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt, weil die Profitabilität bei dem Industriekonzern seit Jahren besonders kritisch beobachtet wird.

Ausblick wird angepasst

Positiv wurde aufgenommen, dass thyssenkrupp seine Gewinnerwartungen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 am unteren Ende anhob. Das zeigt, dass das Management trotz eines schwierigen Umfelds etwas zuversichtlicher auf den Jahresabschluss blickt.

Für die Aktie ist dieser Schritt wichtig. Ein angehobener Ausblick kann Vertrauen schaffen, vor allem wenn ein Konzern zuvor lange mit Restrukturierung, schwankenden Ergebnissen und strategischen Unsicherheiten zu kämpfen hatte.

TKMS bleibt Hoffnungsträger

Besonders die Marinetochter TKMS bleibt ein zentraler Faktor für die Börsenfantasie. Das Geschäft mit Marineschiffen und Verteidigungstechnik profitiert von steigenden Sicherheitsausgaben und einer stärkeren Nachfrage nach militärischer Ausrüstung.

Auch das Stahlgeschäft und der Werkstoffhandel lieferten im Quartal bessere Beiträge. Dennoch bleibt die Frage, wie nachhaltig diese Verbesserung ist. thyssenkrupp muss weiter beweisen, dass die Fortschritte nicht nur kurzfristig wirken, sondern dauerhaft die Ertragskraft stärken.

Aktie auf Mehrjahreshoch

Trotz der verfehlten Margenerwartungen erreichte die thyssenkrupp Aktie ein Mehrjahreshoch. Das zeigt, dass der Markt stärker auf die positive Ergebnisentwicklung und den verbesserten Ausblick schaut als auf einzelne Schwächen. thyssenkrupp liefert ein gemischtes, aber insgesamt verbessertes Quartal. Der Konzern verdient deutlich mehr, hebt den Ausblick am unteren Ende an und profitiert von Stahl, Werkstoffhandel und TKMS. Die verfehlte Marge bleibt ein Warnsignal, doch die Aktie zeigt Stärke. Entscheidend wird nun, ob thyssenkrupp die bessere Entwicklung nachhaltig bestätigen kann.

Bn-Redaktion/jh
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