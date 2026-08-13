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E.ON mit robusten Zahlen

Aktie dennoch unter Druck. Wie schlimm wird es? 13.08.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E.ON mit robusten Zahlen: Aktie dennoch unter Druck. Wie schlimm wird es?
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© Foto von Nikhita Singhal auf Unsplash
E.ON legte gestern (12. August) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Nachdem die Zahlen für das 1. Quartal der Aktie neuen Schwung brachten, erhofften sich die Marktakteure durch die Zahlen für das 2. Quartal einen ähnlichen Effekt. Obgleich E.ON durchaus robuste Zahlen präsentierte, zündeten diese nicht. Die Aktie stand gestern nach Veröffentlichung unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 18,31 EUR -0,76 % Lang & Schwarz

E.ON – Robuste Zahlen und dennoch geht’s für die Aktie bergab

Schauen wir uns die aktuellen Daten einmal genauer an. Wir betrachten die Zahlen auf Halbjahresbasis. E.ON gab das bereinigte EBITDA für das 1. Halbjahr 2026 mit 5,404 Mrd. Euro an, nach 5,333 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnete E.ON beim bereinigten EBITDA ein marginales Plus von knapp 1 Prozent. Zudem vermeldete E.ON für die ersten sechs Monate 2026 einen bereinigten Konzernüberschuss in Höhe von 1,923 Mrd. Euro, nach 1,826 Mrd. Euro in den ersten sechs Monaten 2025. Der Anstieg fiel mit 5 Prozent recht robust aus. Das EPS legte entsprechend von 0,70 Euro im 1. Halbjahr 2025 auf nunmehr 0,74 Euro zu. E.ON vermeldete zudem für den aktuellen Berichtszeitraum den Außenumsatz mit 38,076 Mrd. Euro, nach 41,554 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum - ein Rückgang um 8 Prozent.  

E.ON AktienchartE.ON Aktienchart

Prognose für Gesamtjahr 2026 noch einmal bestätigt

E.ON bestätigte im Rahmen der  Q2-Datenveröffentlichung die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern erwartet für das Jahr 2026 unverändert ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 9,4 Mrd. Euro bis 9,6 Mrd. Euro. Die Erwartungen hinsichtlich des bereinigten Konzernüberschusses sind unverändert. E.ON rechnet hier mit einer Spanne von 2,7 Mrd. Euro bis 2,9 Mrd. Euro. 

Das sagen Analysten

Die Analysten der DZ Bank stufen die Aktie des Versorgers unverändert mit „halten“ ein. Den fairen Wert sehen sie bei 19 Euro. Etwas optimistischer sind die Analysten von Deutsche Bank Research. Deren Votum lautet „buy“, das Kursziel 20,5 Euro. 

Das macht die Aktie

Der Markt fremdelte ein wenig mit den Daten: Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) ging im gestrigen Mittwochshandel in die Knie. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage nicht ohne Risiken, steht doch die eminent wichtige Unterstützung von 18,5 Euro zur Disposition. Sollte es darunter gehen, würde sofort die vermeintlich zentrale Unterstützung bei 17,5 Euro in den Fokus rücken. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 19,6 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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