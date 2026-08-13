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TKMS nach Zahlen

Was ist jetzt noch drin für die Rüstungsaktie? 13.08.2026, 12:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TKMS nach Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Rüstungsaktie?
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© BN Redaktion, KI generiert
TKMS präsentierte gestern die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026. Die Reaktion auf die Zahlen zum 2. Quartal fiel im Mai dieses Jahres recht zurückhaltend aus, um das Ganze einmal wohlwollend zu formulieren. Entsprechend angespannt war der Markt im Vorfeld der Q3-Daten. Doch dieses Mal wusste TKMS zu überzeugen.
Werte zum Artikel
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TKMS 101,60 EUR +5,72 % Tradegate

TKMS nach Zahlen - Was ist jetzt noch drin für die Rüstungsaktie?

TKMS gab den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 / 2026 mit 1,890 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von 19 Prozent. Das bereinigte EBIT legte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf nunmehr 110 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 5,8 Prozent und damit leicht unter dem Wert (6,1 Prozent) der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 / 2025 ausgewiesen. Der Gewinn lag bei 56 Mio. Euro und somit um 25 Prozent unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahreszeitraum. 

TKMS Aktienchart

Der free cash flow wurde mit -204 Mio. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 631 Mio. Euro ein deutlicher Rückgang. Der Auftragseingang belief sich in den ersten neun Monaten 2025 / 2026 auf 3,617 Mrd. Euro, nach 8,598 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten 2024 / 2025.
TKMS wurde im Hinblick auf das Gesamtjahr zuversichtlicher und erwartet ein bereinigtes EBIT in einer Spanne von 130 Mio. Euro bis 160 Mio. Euro, nach zuvor 100 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro. Die EBIT-Marge wird nunmehr mit bis zu 6,5 Prozent prognostiziert, nach zuvor 6 Prozent. Der Umsatz wird nun mit einem Plus von 10 bis 12 Prozent erwartet. Zuvor rechnete TKMS mit einem Plus von 2 bis 5 Prozent. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten vom Bankhaus Metzler reagierten auf die Zahlen und hoben das Kursziel für die TKMS-Aktie von 105 Euro auf 115 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“.

Zusammengefasst

TKMS wusste mit den Zahlen zu gefallen. Auch die Anhebung der Jahresprognose wurde wohlwollend vom Markt aufgenommen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich die Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) oberhalb von 90 Euro festsetzen könnte. Um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es nachhaltig über die 100 Euro gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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