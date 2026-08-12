PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
BYD greift Toyota an

Jetzt beginnt die Aufholjagd 12.08.2026, 15:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD greift Toyota an: Jetzt beginnt die Aufholjagd
AI MODIFIED
© Symbolbild von Michael Förtsch auf Unsplash
BYD will Toyota innerhalb von fünf Jahren beim weltweiten Fahrzeugabsatz überholen und setzt dafür auf zahlreiche neue Modelle, stark steigende Exporte und zusätzliche Produktionskapazitäten. Besonders das Auslandsgeschäft gewinnt an Bedeutung, während neue Fahrzeuge, die europäische Produktion in Ungarn und Fortschritte bei Feststoffbatterien weiteres Wachstum ermöglichen sollen. Trotz der ehrgeizigen Expansion liegt der kumulierte Absatz noch unter dem Vorjahresniveau, weshalb die kommenden Quartalszahlen zeigen müssen, wie profitabel BYDs Wachstumskurs tatsächlich ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 9,881 EUR -1,18 % Lang & Schwarz

Mit Exportrekorden, Modellfeuerwerk und neuer Batterietechnik zur Weltspitze?

BYD-Gründer Wang Chuanfu hat die Messlatte für den chinesischen Autobauer deutlich höher gelegt. Auf der Jahreshauptversammlung formulierte er das Ziel, Toyota innerhalb der kommenden fünf Jahre beim weltweiten Absatz zu überholen und BYD damit zur größten Automarke der Welt zu machen. Dafür müsste der Konzern seine derzeitigen Jahresauslieferungen von rund 4,8 Millionen Fahrzeugen mehr als verdoppeln.

Der dafür notwendige Wachstumskurs stützt sich auf mehrere Säulen. Neben einer breit angelegten Produktoffensive setzt BYD verstärkt auf internationale Märkte, zusätzliche Produktionskapazitäten und neue Batterietechnologien. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung der Absatzzahlen differenziert: Während die Exporte stark zulegen, liegt das kumulierte Verkaufsvolumen im laufenden Jahr weiterhin unter dem entsprechenden Vorjahresniveau.

Neue Modelle sollen BYDs Wachstumstempo erhöhen

In China erweitert BYD sein Angebot derzeit in schneller Folge. Bei der chinesischen Industrie- und Informationstechnologiebehörde MIIT wurde der Fangchengbao Ti9 angemeldet. Das große Plug-in-Hybrid-SUV verfügt über drei Sitzreihen und kombiniert einen 1,5-Liter-Turbomotor mit zwei Elektromotoren, die jeweils eine Leistung von 200 kW liefern.

Parallel kündigte BYD den Marktstart des Qin Max an. Das neue Flaggschiff der Qin-Baureihe im B-Segment soll bereits morgen auf den Markt kommen. Erst gestern hatte der Hersteller zudem den 2027 Seal 06 in China eingeführt. Das Modell erreicht eine angegebene Reichweite von 630 Kilometern und nutzt die zweite Generation der Blade-Battery-Technologie.

Auch auf dem japanischen Markt meldet BYD erste Erfolge mit einem speziell auf lokale Anforderungen zugeschnittenen Fahrzeug. Der elektrische Kei-Car Racco kam Ende Juli in den Verkauf und erhielt innerhalb der ersten zwei Wochen mehr als 1.000 Bestellungen. Besonders auffällig ist die Verteilung der Ausstattungsvarianten: Vier von fünf Käufern entschieden sich für die Premiumversion.

Exportrekord: Auslandsgeschäft erreicht bereits 43 Prozent

Die Entwicklung im Juli zeigt, welche Bedeutung internationale Märkte inzwischen für BYD haben. Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Monat 419.211 New-Energy-Fahrzeuge. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Zuwachs von 21,8 Prozent. Damit verzeichnete BYD bereits den dritten Wachstumsmonat in Folge.

Deutlich dynamischer entwickelte sich das Exportgeschäft. Mit 179.841 ausgeführten Fahrzeugen erreichte BYD im Juli einen neuen Rekord. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Anstieg um 124,3 Prozent. Rund 43 Prozent des monatlichen Gesamtvolumens entfielen damit inzwischen auf Kunden außerhalb Chinas.

Das starke Auslandsgeschäft kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der kumulierte Absatz auf Jahressicht noch unter dem Vorjahresniveau liegt. Bislang wurden 2.227.722 Fahrzeuge verkauft.

Um die wachsenden Exportmengen logistisch bewältigen zu können, investiert BYD zudem in die Infrastruktur. Am Shanwei New Port entsteht derzeit ein neuer Tiefwasserhafen. Das Projekt hat ein Volumen von 3,3 Milliarden Yuan und befindet sich in der finalen Bauphase. Künftig soll der Hafen als zentraler Exportkanal für BYDs Fertigungsstandort im Honghai Bay Green Manufacturing Industrial Park dienen.

Auch in Europa werden die Strukturen ausgebaut. Ab dem vierten Quartal 2026 plant BYD, im ungarischen Szeged erstmals Fahrzeuge auf europäischem Boden zu montieren. Ursprünglich geplante Expansionsschritte in der Türkei wurden zugunsten des Standorts in Ungarn zurückgestellt.

Dass BYDs Expansion auch bei etablierten Wettbewerbern wahrgenommen wird, zeigt eine Personalentscheidung bei Ford. Der US-Autobauer verpflichtete den ehemaligen Europachef von BYD, um seine Position im europäischen Elektroautomarkt zu stärken.

Feststoffbatterien und Quartalszahlen rücken in den Fokus

Neben neuen Fahrzeugen und zusätzlichen Märkten investiert BYD weiter in die Batterietechnologie. Anfang August meldete der Konzern sechs neue Patente für eine Dual-Elektrolyt-Kathodenarchitektur für Feststoffbatterien an. Angestrebt wird eine Energiedichte von 400 Wattstunden pro Kilogramm. Die Kleinserienproduktion soll nach den bisherigen Planungen im Jahr 2027 beginnen.

An der Börse fällt die Entwicklung derzeit deutlich zurückhaltender aus als das operative Expansionstempo. Die BYD-Aktie notiert bei 9,88 Euro und damit leicht unter dem vorherigen Schlusskurs von 9,93 Euro. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf 7,70 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 13,23 Euro, das Ende August vergangenen Jahres erreicht wurde, hat sich der Kurs inzwischen um mehr als ein Viertel entfernt.

Der nächste wichtige Termin für den Kapitalmarkt ist der Quartalsbericht am 29. August. Analysten rechnen im Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 0,10 US-Dollar. Die Zahlen dürften insbesondere Aufschluss darüber geben, in welchem Umfang sich die hohen Investitionen in neue Modelle, internationale Produktionsstrukturen und das stark wachsende Exportgeschäft bereits in der Ergebnisentwicklung widerspiegeln.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR5SHA
Ask: 3,91
Hebel: 19,97
mit starkem Hebel
MK8CLU
Ask: 10,82
Hebel: 7,19
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR5SHA MK8CLU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
2 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
3 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
4 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
5 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
6 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
7 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Amazon: Bezos verkauft Milliarden: Was steckt dahinter?

15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas mit Gewinnsprung: Jetzt steigt die Prognose

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX im Bann der US-Inflationsdaten: RWE vor den Zahlen

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS-Aktie schießt 14 Prozent hoch: 20,1 Milliarden Euro im Rücken…

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie unter Druck: Gewinne brechen ein - doch diese …

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SMA Solar Technology vor Zahlen: Aktie zieht weiter an – das …

11:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie zieht an: Das steckt hinter dem heutigen Kursplus…

11:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS explodiert um 13 %: Jetzt winkt der nächste Milliarden-Schub

11:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer