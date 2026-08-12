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Rheinmetall-Aktie zieht an

Das steckt hinter dem heutigen Kursplus 12.08.2026, 11:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Rheinmetall AG
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich am Mittwoch deutlich fester. Das Papier notiert bei rund 1.166 Euro und liegt damit gut 2 Prozent im Plus. Nach dem leichten Rückgang am Vortag greifen die Anleger wieder zu. Für Rückenwind sorgen unter anderem die weiterhin hohen Erwartungen an die europäische Rüstungsindustrie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.186,00 EUR +3,85 % Gettex

Rheinmetall startet neuen Erholungsversuch

Der heutige Kursanstieg kommt nach einer zuletzt wechselhaften Entwicklung. Auf Monatssicht steht weiterhin ein deutliches Plus zu Buche, während die Aktie über einen längeren Zeitraum noch unter ihrem früheren Niveau liegt.

Damit bleibt das Bild für Anleger zweigeteilt: Kurzfristig zeigt die Aktie wieder Stärke, gleichzeitig muss sie noch beweisen, dass daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht.

 

 

Verteidigung bleibt wichtiger Wachstumstreiber

Fundamental profitiert Rheinmetall vom anhaltenden Ausbau der Verteidigungsbudgets in Deutschland und Europa. Besonders gefragt sind Munition, militärische Fahrzeuge sowie moderne Sensor- und Flugabwehrsysteme.

Auch neue Projekte und Kooperationen könnten die Wachstumsperspektiven des Konzerns weiter verbessern. Anleger achten deshalb besonders darauf, ob Rheinmetall seine umfangreiche Pipeline in neue Aufträge und steigende Ergebnisse umsetzen kann.

Anleger wieder optimistischer

Auch die Stimmung in der Community fällt aktuell überwiegend positiv aus. Dabei werden unter anderem neue Projekte und mögliche weitere Aufträge als Argumente für die langfristige Perspektive genannt.

Für die Aktie bleibt jedoch entscheidend, ob die operative Dynamik mit der hohen Bewertung Schritt halten kann. Der heutige Anstieg ist daher vor allem ein Signal für eine wieder etwas bessere Marktstimmung – noch keine Trendwende.

Bn-Redaktion/js
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