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BASF unter Druck

Aktie könnte nach unten kippen, wenn 12.08.2026, 11:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF unter Druck: Aktie könnte nach unten kippen, wenn
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© BASF
Während der Dax zur Rekordjagd bläst, gerät die Erholung in der BASF-Aktie zunehmend ins Stocken. Ein zentraler Widerstandsbereich verstellt der Aktie den Weg auf der Oberseite.
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BASF 51,45 EUR +0,59 % Gettex

Zuletzt geriet sie leicht unter Druck. Die charttechnische Konstellation ist nicht ohne Risiken. Die zurückliegende Erholung steht zur Disposition. Die Aktie könnte nach unten kippen, wenn es ihr nicht schleunigst gelingen sollte, den entscheidenden Widerstand aufzubrechen und sich so den Weg auf der Oberseite zu ebnen.

Starke Quartalszahlen zünden nicht

BASF vermeldete für das 2. Quartal 2026 starke Ergebnisse. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 03. August über die Zahlen. Obgleich der Markt positiv auf die Zahlen reagierte, vermochten sie es nicht, die Aktie über den entscheidenden Widerstand von 52 Euro zu treiben. Mehrere Versuche, den Widerstandsbereich aufzubrechen, scheiterten. Und so langsam läuft der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) die Zeit davon, denn je länger der Ausbruch auf der Oberseite auf sich warten lässt, desto größer wird das Risiko, dass die Aktie auf der Unterseite ins Rutschen kommt. Vor diesem Hintergrund wäre bereits ein Rücksetzer unter die Marke von 50 Euro ein ernstzunehmendes Warnsignal.

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie damit zwischen Baum und Borke. Bereits die nächste Bewegung könnte die Richtung für die nächste Zeit bestimmen.

Zu den aktuellen Belastungsfaktoren für die Aktie dürften die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise gehören. Rohöl ist ein wichtiger Ausgangsstoff für zahlreiche chemische Prozesse. Hohe Ölpreise erhöhen die Kosten und belasten entsprechend die Margen von Chemiekonzernen wie BASF.

Zusammengefasst

Der Zauber der starken Q2-Daten ist verflogen. Der Aktie fehlt es aktuell an Durchschlagskraft, um den markanten Widerstandsbereich um 52 Euro aufzubrechen. Das könnte über kurz oder lang zum Problem werden. Ein Ausbruch über die 52 Euro würde der Aktie die Tür in Richtung des April-Hochs öffnen, das BASF damals bei 55 Euro ausbildete. Sollte es hingegen unter die 50 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 48 Euro bzw. 46 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „hold“. Das Kursziel hoben sie von 47 Euro auf 50 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research sind zuversichtlicher. Sie stuften die Aktie zuletzt mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 60 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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