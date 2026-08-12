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Siemens Energy durchbricht 165 Euro

Analysten sehen jetzt Potenzial über 200 Euro 12.08.2026, 11:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy durchbricht 165 Euro: Analysten sehen jetzt Potenzial über 200 Euro
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© Boersennews (Symbolbild mit KI erstellt)
Die Aktie von Siemens Energy legt kräftig zu und rückt damit wieder stärker in den Fokus. Der Kurs gewinnt 4,32 % und steigt um 6,84 Euro auf über 165 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist das ein wichtiger Schritt: Mit einem Abstand von rund 2 % zum GD100 haben sich die maßgeblichen Trendindikatoren inzwischen wieder ins Positive gedreht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 163,97 EUR +3,06 % Baader Bank

Die jüngsten Quartalszahlen liefern dafür fundamentale Unterstützung. Vor allem Siemens Gamesa entwickelt sich besser: Die Windkrafttochter ist wieder im schwarzen Bereich und soll das gesamte Geschäftsjahr verlustfrei abschließen.

Gasturbinen-Boom spielt Siemens Energy in die Karten

Zusätzlichen Rückenwind liefert das Geschäft mit Gasturbinen. Im zweiten Quartal 2026 erreichten die weltweiten Neubestellungen mit 38 Gigawatt einen historischen Höchststand. Gegenüber dem ersten Quartal entspricht das einem Zuwachs von 29 %, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar einem Plus von 71 %.

Siemens Energy liegt unter den drei großen Herstellern mit 12,5 Gigawatt an Neuaufträgen an der Spitze. General Electric folgt mit 11,3 Gigawatt, Mitsubishi Power erreicht 5,3 Gigawatt. Getrieben wird die Nachfrage insbesondere vom Ausbau der Rechenzentren und der zunehmenden Elektrifizierung der Wirtschaft.

Die hohe Nachfrage hat allerdings ihren Preis. Die Lieferfristen für neue kombinierte Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke stiegen von dreieinhalb Jahren im Jahr 2023 auf fünf Jahre im Jahr 2025. Gleichzeitig erhöhten sich die Kosten um 49 %. Bis 2031 könnte eine solche Anlage dreimal so teuer werden wie noch im vergangenen Jahr.

Bereits Anfang 2025 gab es die Prognose, dass die Turbinenpreise bis 2027 um bis zu 195 % auf 600 US-Dollar pro Kilowatt steigen könnten. Dahinter steht ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage: Zum Jahresende 2025 standen weltweiten Auftragsbeständen von 110 Gigawatt lediglich Fertigungskapazitäten zwischen 60 und 70 Gigawatt gegenüber.

Siemens Energy: Analysten und Anleger werden zunehmend bullish

Auch die Analystenschätzungen zeigen erheblichen Spielraum. Das durchschnittliche Kursziel für Siemens Energy liegt – abhängig von der Zahl der berücksichtigten Analysten – zwischen 196,30 und 198 Euro. Besonders deutlich fällt die optimistische Einschätzung von J.P. Morgan aus: Das Kursziel wurde um weitere 10 Euro auf 245 Euro angehoben. Barclays Capital bleibt dagegen mit einem Kursziel von 130 Euro deutlich skeptischer und gehört damit neben der Citigroup zu den wenigen Gegenstimmen.

Aktienchart

Auch in der BörsenNEWS-Community überwiegt derzeit der Optimismus. Kommentare wie „Nächste Station 170. Bitte einsteigen“ oder „Greifen wir heute die 160 an“ zeigen die Erwartung weiterer Kurssteigerungen. Die dynamische Stimmung spiegelt sich auch in Aussagen wie „Zu welcher Zeit startet die Rakete?“ wider. Kleinere Rücksetzer betrachten zahlreiche Diskutierende eher als mögliche Kaufgelegenheiten denn als nachhaltiges Schwächesignal.

Im Fokus der Community stehen dabei insbesondere der steigende Energiebedarf von Rechenzentren, die Fortschritte beim Turnaround von Siemens Gamesa und die Entwicklung an den US-Börsen. Gleichzeitig gibt es zurückhaltendere Stimmen: Einige Anleger nutzen neue Hochs für Teilverkäufe oder Gewinnmitnahmen – etwa mit Aussagen wie „Ich bin am Tages-High erstmal ausgestiegen“. Diskutiert wird zudem, ob Siemens Energy nach dem starken Turnaround die inzwischen höhere Bewertung künftig mit entsprechend nachhaltigen operativen Ergebnissen rechtfertigen kann.

Unternehmen: Siemens Energy
WKN: ENER6Y

Bn-Redaktion/sb
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