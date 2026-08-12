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Ölpreise steigen kräftig. Sind sie bald dreistellig?

Diese Ölproduzentenaktie nimmt wieder Fahrt auf 12.08.2026, 09:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise steigen kräftig. Sind sie bald dreistellig? Diese Ölproduzentenaktie nimmt wieder Fahrt auf
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© Boersennews (Symbolbild mit KI erstellt)
Der Ölmarkt hat seine temporäre Schwäche überwunden. Die Preise für Brent-Öl und WTI-Öl zogen in den letzten Tagen kräftig an. Die Lage im Nahen Osten ist fragil. Die Hoffnung auf eine zeitnahe Lösung des Konflikts schwindet. Zudem verschärfen die Protagonisten aktuell den Ton. Im Fokus steht dabei vor allem die Straße von Hormus. Die Konfliktparteien verfolgen in Bezug auf die Meerenge verschiedene Strategien – sie bleibt somit ein Streitpunkt. Damit ist das Risiko, dass es jederzeit wieder zu einer Eskalation kommen kann, latent vorhanden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
EOG Resources 124,10 EUR -0,10 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 83,36 USD +0,13 % Lang & Schwarz

Das Thema Öllagerbestände beschäftigt den Ölmarkt unverändert. Vor allem die US-Rohöllagerbestände litten in den letzten Wochen und Monaten. Zwar verzeichneten die kommerziellen Öllagerbestände laut U.S. Energy Information Administration in den USA in der Woche zum 31. Juli im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg um 2,5 Mio. Barrel auf 407 Mio. Barrel. Doch eine andere Zahl verdeutlicht die Misere. Die Ölvorräte liegen um 6 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt.

Kurzum. Die Lage am Ölmarkt bleibt explosiv. Von einer raschen Einigung sind die Konfliktparteien weit entfernt. Jederzeit kann es zur Zuspitzung der Situation kommen. Die Ölpreise bleiben empfänglich für negative Nachrichten. In Übertreibungsphasen kann es für Brent-Öl und WTI-Öl auch über die 100 US-Dollar gehen. Eine nachhaltige Entspannung würde hingegen die Luft aus den Ölpreisen lassen. So könnte Brent-Öl bei sich abzeichnender Entspannung durchaus auf 70 US-Dollar zurückfallen.

Die Aktien der Ölproduzenten bleiben unverändert interessant. Die Quartalsberichtssaison hat gezeigt, dass die meisten Konzerne von den Rahmenbedingungen profitieren konnten, so auch EOG Resources. Das Unternehmen zählt zu den Schieferölproduzenten. Die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 fielen exzellent aus. Die Aktie setzte jedoch zurück, konnte zuletzt aber wieder kräftig zulegen.

Chartanalyse zur Aktie

Diese Ölproduzentenaktie nimmt wieder Fahrt auf

Manchmal dauert es, bis starke Zahlen von Markt honoriert werden. So erging es auch EOG Resources (WKN: 877961 | ISIN: US26875P1012 | Ticker-Symbol: EO5). Das Unternehmen legte am 04. August exzellente Ergebnisse vor. Getreu dem Motto „sell on good news“ gab der Aktienkurs im Anschluss nach. Zuletzt drehte die Aktie jedoch wieder mit Schwung nach oben ab.

Um die Stärke des Q2-Berichts zu unterstreichen, greifen wir an dieser Stelle einmal zwei Eckdaten heraus. EOG Resources steigerte den bereinigten Gewinn von 1,268 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025 auf 2,683 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2026. Der wichtige free cash flow entwickelte sich prächtig und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,799 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 0,973 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Nach einem kurzen Ausflug auf die Unterstützung von 134 US-Dollar drehte die Aktie nach oben ab. Aktuell nimmt EOG Resources den Widerstandsbereich von 149 US-Dollar in den Fokus.

Bn-Redaktion/mt
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