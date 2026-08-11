Siemens Energy mit Rekordquartal

Jetzt steigt der Druck auf die Aktie 11.08.2026, 19:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
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© Siemens Energy Press Photo Database
Die Siemens-Energy-Aktie gehört am Dienstag zu den stärkeren Werten im DAX und steigt zeitweise um mehr als 2 Prozent. Rückenwind liefern die außergewöhnlich starken Quartalszahlen mit Rekorden bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität. Nach der beeindruckenden Kursentwicklung stellt sich allerdings zunehmend die Frage, wie viel Wachstum bereits in der Bewertung steckt.
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Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 158,97 EUR +1,96 % Lang & Schwarz

Siemens Energy steigt bis knapp 160 Euro

Die Siemens-Energy-Aktie hat am Dienstag ihre Erholung fortgesetzt und zeitweise 159,74 Euro erreicht. Am frühen Abend notierte das Papier bei rund 158,34 Euro, etwa 1,5 Prozent über dem Vortagesniveau. Damit entwickelte sich Siemens Energy stärker als der DAX. Vom 52-Wochen-Hoch bei 185,70 Euro bleibt die Aktie allerdings noch deutlich entfernt. Gleichzeitig liegt sie weit über dem 52-Wochen-Tief von 84,62 Euro. Die hohe Schwankungsbreite zeigt, wie stark sich die Erwartungen an den Energietechnikkonzern verändert haben.

Auftragseingang erreicht neuen Rekord

Fundamental liefert Siemens Energy derzeit starke Argumente. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Auftragseingang auf 17,9 Milliarden Euro und erreichte damit erneut einen Rekordwert. Besonders die Nachfrage aus den USA sorgte für Wachstum. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand auf 162 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,57. Damit kamen deutlich mehr neue Aufträge herein, als das Unternehmen im gleichen Zeitraum als Umsatz verbuchte.

Umsatz und Gewinn steigen kräftig

Auch bei den Ergebnissen beschleunigte sich das Wachstum. Die Umsatzerlöse legten auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Sondereffekten kletterte von 497 Millionen Euro auf 1,623 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdreifacht. Der Gewinn nach Steuern erreichte 1,188 Milliarden Euronach 697 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Siemens Gamesa schafft wichtigen Fortschritt

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin Siemens Gamesa. Das lange problematische Windgeschäft erzielte erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 wieder ein positives Quartalsergebnis. Siemens Energy erwartet für 2026 weiterhin den Break-even bei der Ergebnis-Marge vor Sondereffekten. Damit könnte sich ein Belastungsfaktor abschwächen, der den Konzern und die Aktie über Jahre beschäftigt hatte. Parallel profitiert das Geschäft mit Gas- und Netztechnologie von der weltweit steigenden Stromnachfrage.

Hohe Erwartungen werden zum nächsten Test

Für das Gesamtjahr erwartet Siemens Energy inzwischen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozentsowie eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten von 10 bis 12 Prozent. Beim Gewinn nach Steuern werden rund 4 Milliarden Euro erwartet, beim Free Cashflow vor Steuern rund 8 Milliarden Euro. Die operative Entwicklung bleibt damit stark. Nach dem massiven Kursanstieg der vergangenen Monate dürfte allerdings entscheidend werden, ob Siemens Energy die hohen Wachstumserwartungen auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann.

Bn-Redaktion/tb
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