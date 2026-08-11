SAP-Aktie vor der Wende

Cloud und KI liefern neue Kursfantasie 11.08.2026, 20:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP
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© Bild: iStock.com/Victor Golmer
Während der DAX neue Rekordstände erreicht, kämpft eines seiner wichtigsten Schwergewichte noch immer mit den Folgen des kräftigen Kursrückgangs. Die SAP-Aktie stabilisiert sich inzwischen wieder bei rund 181 Euro, bleibt aber etwa 25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig liefern das Cloud-Geschäft und die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz neue Argumente für eine mögliche Aufholbewegung.
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SAP 181,10 EUR +0,64 % L&S Exchange

SAP-Aktie arbeitet sich wieder nach oben

Die SAP-Aktie notierte am Dienstagabend bei Börsennews.de bei 180,19 Euro und damit nahezu unverändert zum Vortag. Im Tagesverlauf wurden an anderen deutschen Handelsplätzen Kurse oberhalb von 181 Euro erreicht. Nach mehreren freundlichen Handelstagen hat sich das Papier damit deutlich von den Tiefständen des Jahres entfernt. Dennoch bleibt die Lücke zum 52-Wochen-Hoch von 240,22 Euro groß. SAP notiert weiterhin rund ein Viertel darunter, obwohl der DAX am Dienstag mit 26.504 Punkten einen neuen Rekord erreichte.

Cloud-Geschäft wächst weiter kräftig

Operativ entwickelt sich SAP deutlich stabiler als der Aktienkurs vermuten lässt. Im zweiten Quartal erreichte der Current Cloud Backlog 22,9 Milliarden Euro und stieg damit um 27 Prozent, währungsbereinigt um 26 Prozent. Der Cloud-Umsatz legte um 22 Prozent zu, währungsbereinigt sogar um 24 Prozent. Besonders die Cloud ERP Suite zeigte mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent weiterhin eine hohe Dynamik. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 9 Prozent.

Gewinn wächst langsamer als die Cloud

Beim Ergebnis fällt das Wachstum allerdings moderater aus. Der IFRS-Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal um 8 Prozent, während der Non-IFRS-Betriebsgewinn um 7 Prozent zulegte. Genau hier liegt ein wichtiger Grund für die Zurückhaltung am Kapitalmarkt. Anleger erwarten angesichts des starken Cloud-Wachstums zunehmend, dass sich diese Dynamik auch deutlicher in der Profitabilität widerspiegelt. Gleichzeitig muss SAP weiterhin erhebliche Summen investieren, um seine Position bei Datenplattformen und künstlicher Intelligenz auszubauen.

KI-Offensive kostet zunächst Gewinn

Die Übernahmen von Dremio und Prior Labs zeigen, wie aggressiv SAP seine KI-Strategie ausbaut. Dremio soll die SAP Business Data Cloud stärken und SAP- sowie Nicht-SAP-Daten für KI-Anwendungen zusammenführen. Prior Labs bringt Technologie für sogenannte tabellarische Foundation Models ein. Kurzfristig entstehen daraus allerdings Belastungen. SAP senkte deshalb die Prognose für den Non-IFRS-Betriebsgewinn 2026 auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro erwartet worden waren.

Abstand zum Rekord eröffnet Spielraum

Für die SAP-Aktie ergibt sich damit eine ungewöhnliche Ausgangslage. Während der DAX Rekorde markiert, bleibt eines seiner größten Unternehmen deutlich unter seinem eigenen Höchststand. Gleichzeitig wächst das operative Kerngeschäft weiter zweistellig und SAP erwartet für 2026 einen Cloud-Umsatz von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Entscheidend wird nun, ob das Cloud- und KI-Wachstum schneller in steigende Gewinne übersetzt werden kann. Gelingt dies, könnte der große Abstand zum 52-Wochen-Hoch wieder stärker in den Fokus rücken.

Bn-Redaktion/tb
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