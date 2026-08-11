Lufthansa geht in die Schlichtung

Lufthansa Aktie tiefer Pilotenstreik vorerst abgewendet Tarifstreit geht in Schlichtung 11.08.2026, 11:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lufthansa geht in die Schlichtung: Lufthansa Aktie tiefer Pilotenstreik vorerst abgewendet Tarifstreit geht in Schlichtung
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© Bild von Albert Jaime Casanova auf Pixabay
Die Lufthansa Aktie zeigt sich schwächer, obwohl Passagiere vorerst keine weiteren Pilotenstreiks fürchten müssen. Airline und Vereinigung Cockpit haben sich auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt.
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Schlichtung statt Streik

Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kommt es zunächst nicht zu weiteren Streiks. Die Gewerkschaft informierte ihre Mitglieder darüber, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren verständigt habe.

Für Reisende ist das zunächst eine Entlastung. Nach wiederholten Arbeitskämpfen in der Luftfahrtbranche bleibt die Sorge vor Flugausfällen groß. Eine Schlichtung kann helfen, den Konflikt zu beruhigen und eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden.

Mehrere Flugbetriebe betroffen

Der Tarifstreit betrifft nicht nur die Kernmarke Lufthansa. Auch Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings sind Teil der offenen Fragen. Damit geht es um zentrale Bereiche des Konzerns, die sowohl das Passagiergeschäft als auch die Frachtaktivitäten berühren.

Für den Konzern ist Planungssicherheit besonders wichtig. Streiks können kurzfristig hohe Kosten verursachen, Flugpläne durcheinanderbringen und das Vertrauen der Kunden belasten. Eine Schlichtung reduziert dieses Risiko zunächst, löst den Konflikt aber noch nicht endgültig.

Aktie bleibt unter Druck

Trotz der vorläufigen Entspannung notierte die Lufthansa Aktie tiefer. Anleger bewerten offenbar nicht nur das geringere Streikrisiko, sondern auch die weiterhin offenen Kostenfragen. Tarifabschlüsse können die Personalkosten erhöhen und damit die Margen belasten.

Gerade in der Luftfahrt ist die Kostenbasis ein entscheidender Faktor. Kerosinpreise, Flughafengebühren, Personalaufwand und Wartungskosten setzen die Profitabilität immer wieder unter Druck. Wenn höhere Löhne oder bessere Bedingungen vereinbart werden, muss Lufthansa diese Belastungen durch höhere Effizienz oder stärkere Nachfrage ausgleichen.

Ausgang bleibt offen

Die Schlichtung ist ein wichtiger Schritt, aber noch kein Abschluss. Für Anleger wird entscheidend sein, ob am Ende eine tragfähige Lösung gelingt, die Streiks verhindert und die Kosten kalkulierbar hält.  Lufthansa und die Piloten gehen in die Schlichtung, wodurch weitere Streiks vorerst unwahrscheinlicher werden. Für Passagiere ist das eine gute Nachricht, für Anleger bleiben jedoch die offenen Tarifkosten ein Unsicherheitsfaktor. Die Lufthansa Aktie bleibt daher trotz Entspannung im Arbeitskampf unter Druck.

Bn-Redaktion/jh
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