Ölpreis zieht kräftig an

US-Iran-Streit wird zum neuen Risiko für die Börsen 11.08.2026, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild von Engin Akyurt auf Pixabay
Die festgefahrenen Gespräche zwischen den USA und Iran sorgen am Dienstag für neue Unruhe an den Finanzmärkten. Besonders der Ölpreis reagiert deutlich: Brent verteuert sich innerhalb von zwei Tagen um rund 5 Prozent auf etwa 88 US-Dollar je Barrel. Für Anleger rückt damit eine alte Sorge wieder in den Fokus: eine neue Inflationswelle.
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Ölpreis steigt wegen Streit um Straße von Hormus

Hinter dem Preisanstieg bei Brent steht vor allem die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Konflikt zwischen den USA und Iran. Die Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen sowie eine Wiederöffnung der wichtigen Straße von Hormus sind ins Stocken geraten.

US-Präsident Donald Trump stellte am Montag eigene Forderungen an Teheran. Eine schnelle Einigung könnte dadurch schwieriger werden. Das erhöht auch die Unsicherheit über die Versorgung des globalen Ölmarktes.

Fed gerät wieder stärker in den Fokus

Für die Börsen ist der Ölpreisanstieg vor allem wegen der möglichen Folgen für die Inflation relevant. Höhere Energiekosten könnten den Preisdruck wieder verstärken und damit den Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen verringern.

An den Märkten wird inzwischen eine etwa 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September eingepreist. Die am Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten könnten deshalb besonders wichtig werden.

Börsen bislang vergleichsweise stabil

Die Aktienmärkte zeigen sich trotz der neuen Unsicherheit bislang robust. Der europäische STOXX 600 bewegt sich nur wenig, während US-Futures ebenfalls kaum verändert notieren.

Steigende Anleiherenditen und der höhere Ölpreis zeigen jedoch, dass sich das Umfeld für Anleger wieder verändert. Sollte der Ölpreis weiter steigen, könnte die Diskussion über Inflation und Zinspolitik schnell wieder zum bestimmenden Thema an den Börsen werden.

Bn-Redaktion/js
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