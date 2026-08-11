Plug Power mit überraschend starken Zahlen

Ist das endlich die Trendwende? 11.08.2026, 10:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Plug Power mit überraschend starken Zahlen: Ist das endlich die Trendwende?
AI MODIFIED
© Boersennews (Symbolbild mit KI erstellt)
Zahlenveröffentlichungen von Plug Power sorgten in den letzten Quartalen selten für positive Überraschungen und eine bessere Stimmung unter den Marktakteuren. Plug Power steht stellvertretend für den Hype und den anschließenden Niedergang des Wasserstoffsektors. Der Markt setzte dabei bereits ein ums andere Mal zum Abgesang auf die Aktie des Wasserstoffpioniers an. Doch immer wieder gelang es Plug Power, durch Lebenszeichen auf sich aufmerksam zu machen – so auch mit den Zahlen zum 2. Quartal 2026, die überraschend stark ausfielen, auch wenn bei Weitem noch nicht alles Gold war, was da glänzte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 1,911 EUR -4,25 % Gettex

Plug Power mit überraschend starken Zahlen

Schauen wir uns die Zahlen der US-Amerikaner einmal im Detail an. Plug Power gelang es, den Umsatz im 2. Quartal 2026 auf 178,299 Mio. US-Dollar zu steigern, nach 173,970 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das leichte Umsatzplus wurde überaus wohlwollend vom Markt aufgenommen. Die Prognosen gingen im Vorfeld von einem leichten Minus aus. Auf der Ergebnisseite überraschte Plug Power ebenfalls positiv, obgleich der Konzern vom Break-even noch weit entfernt ist.

Plug Power gelang es, den operativen Verlust im Jahresvergleich von -176,946 Mio. US-Dollar auf nun -64,108 Mio. US-Dollar deutlich zu reduzieren. Plug Power wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -188,207 Mio. US-Dollar aus, nach -227,099 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das EPS verbesserte sich entsprechend von -0,20 US-Dollar auf aktuell -0,14 US-Dollar. Auf bereinigter Basis (non-GAAP) vermeldete Plug Power einen Verlust in Höhe von „nur“ -101,406 Mio. US-Dollar (EPS -0,07 US-Dollar), nach -198,707 Mio. US-Dollar (EPS -0,18 US-Dollar).

Aktienchart

Das macht die Aktie

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffkonzerns Plug Power (WKN: A1JA81 | ISIN: US72919P2020 | Ticker-Symbol: PLUN) leicht nach oben. Man muss abwarten, ob sich die Kursentwicklung im regulären Handel bestätigt. Der obere Chart zeigt zudem die Notwendigkeit einer ausgedehnten Erholung. In den letzten Wochen war die Aktie zwar um einen Boden bemüht, doch der knackige Kursrücksetzer aus dem Juni steckt der Aktie noch immer „in den Knochen“.

Noch Ende Juli stand die eminent wichtige Unterstützungszone 2,0 US-Dollar / 1,8 US-Dollar im Fokus. Plug Power konnte diese verteidigen, verpasste aber bis dato den so wichtigen Sprung über die Widerstandszone 2,5 US-Dollar / 2,7 US-Dollar. Ein solcher würde den Weg in Richtung 3 US-Dollar ebnen. Sollte es für die Aktie jedoch unter die 1,8 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN0BHB
Ask: 0,00
Hebel: 5,33
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN0BHB. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
2 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
3 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
4 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
5 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
6 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
7 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold bei 4.380 Dollar: Warum Anleger weiter auf Sicherheit setzen

17:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kontron bleibt eigenständig: Kontron Aktie tiefer Ennoconn verfehlt…

15:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia zündet die nächste KI-Stufe: Wall Street mobilisiert 500 …

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa geht in die Schlichtung: Lufthansa Aktie tiefer …

11:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PNE Verkauf enttäuscht Anleger: PNE Aktie verliert zweistellig …

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Aktie gibt weiter nach: 20-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung …

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis zieht kräftig an: US-Iran-Streit wird zum neuen Risiko fü…

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Beiersdorf - Erholung steht auf tönernen Füßen: Droht jetzt ein …

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer