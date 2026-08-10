Siemens Energy +20%

Rekordzahlen und Analysten sorgen für neuen Rückenwind 10.08.2026, 14:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
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© iStock.com/Karsten Leineke
Die Siemens-Energy-Aktie setzt ihre Erholung fort und hat seit dem jüngsten Tief bereits rund 20 Prozent zugelegt. Zum Wochenauftakt steigt der Kurs erneut deutlich und überwindet wichtige Abwärtstrendlinien. Gleichzeitig sorgen Rekordzahlen, ein prall gefüllter Auftragsbestand und positive Analystenreaktionen für fundamentalen Rückenwind. Nun steht die entscheidende Frage im Raum: Kann die Rally weitergehen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 155,91 EUR +1,59 % Lang & Schwarz

Der Ausbruch ist geschafft

Fundamental läuft es bei Siemens Energy derzeit stark. Der Umsatz legte im vergangenen Quartal deutlich zu, während sich das operative Ergebnis mehr als verdreifachte. Besonders wichtig für die langfristige Perspektive ist der Rekord-Auftragsbestand von 162 Milliarden Euro.

Auch charttechnisch verbessert sich die Lage. Nach der Bodenbildung im Bereich um 133 bis 136 Euro hat die Aktie wichtige Widerstände zurückerobert und notiert inzwischen über den zuvor dominierenden Abwärtstrendlinien.

Jetzt rückt die 170-Euro-Marke näher

Hält sich die Aktie oberhalb von 153,80 Euro, liegt das nächste Ziel bei 168 Euro. Darüber könnte der Bereich um 171,60 Euro getestet werden. Gelingt dort der Ausbruch, wäre anschließend auch die Zone um 174 Euro relevant.

Sollte Siemens Energy dagegen wieder unter 153,80 Euro fallen, könnte die Erholung zunächst ins Stocken geraten. Dann würde die Unterstützung bei rund 142 Euro in den Fokus rücken.

 

 

Analysten bleiben optimistisch

Für zusätzlichen Rückenwind sorgen die jüngsten Analystenreaktionen. Mehrere Häuser bestätigten ihre Kaufempfehlungen, JPMorgan erhöhte das Kursziel sogar auf 245 Euro.

Damit treffen starke Fundamentaldaten auf ein verbessertes Chartbild. Nach dem kräftigen Anstieg ist die Aktie allerdings auch wieder deutlich höher bewertet. Entscheidend wird daher, ob Siemens Energy den aktuellen Ausbruch in den kommenden Tagen bestätigen kann.

Bn-Redaktion/js
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