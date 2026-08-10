Steht Gold vor einer spektakulären Handelswoche?

Newmont Corp. – Aktie nimmt wieder Fahrt auf 10.08.2026, 11:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Steht Gold vor einer spektakulären Handelswoche? Newmont Corp. – Aktie nimmt wieder Fahrt auf
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© Newmont
Gold ist zurück. Die Korrektur könnte vor ihrem Ende stehen. Eine neue Aufwärtsphase sollte nicht überraschen.
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Newmont Corporation 101,60 EUR +3,35 % Lang & Schwarz

In den letzten Monaten befand sich der Goldpreis im Würgegriff der Anleiherenditen. Die Eskalation am Ölmarkt hat die Inflationssorgen und somit die Zinsängste geschürt. Profitieren konnten unter anderem die Renditen der US-Staatsanleihen, die in den letzten Monaten deutlich zulegten. Notierten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen Ende Februar unterhalb von 4 Prozent, lagen sie Ende Juli bereits über 4,7 Prozent. Diese Entwicklung belastete Gold und andere Edelmetalle massiv. Zuletzt kamen die Renditen jedoch etwas zurück. Die Wirkung auf den Goldpreis war entsprechend. Gold legte in den vergangenen Tagen kräftig zu.

Maßgeblichen Anteil daran hatten die schwachen US-Arbeitsmarktdaten für Juli. Zinsängste traten zunächst in den Hintergrund. Das Thema wird in diesen Tagen aber wieder aktuell. Am Mittwoch (12. August) wird die Veröffentlichung der aktuellen US-Verbraucherpreisdaten große Aufmerksamkeit auf sich ziehen; vor allem die Kernrate. Am Donnerstag (13. August) werden darüber hinaus die US-Erzeugerpreisdaten veröffentlicht.

Kurzum. In dieser Handelswoche dürfte sich herausstellen, wie nachhaltig die Erholung bei Gold tatsächlich ist. Aus charttechnischer Sicht hat der Preisbereich von 4.500 US-Dollar nun zentrale Bedeutung. Über die Hürde muss der Goldpreis. Um auf der Unterseite nicht wieder in die Bredouille zu geraten, sollte Gold die 4.000 US-Dollar nicht mehr unterschreiten. Der anziehende Goldpreis bringt auch die Aktien der Goldproduzenten wieder in die Spur. So zauberte Branchenschwergewicht Newmont Corp. zuletzt einen beachtlichen Zwischensprint auf das Börsenparkett.

Newmont Corp. – Aktie nimmt wieder Fahrt auf

Die Aktie des Gold- und Kupfergiganten Newmont Corp. (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) ging in den letzten Wochen in eine Bodenbildungsphase über. Diese vollzog sich als Seitwärtsbewegung in den Grenzen 90 US-Dollar und 100 US-Dollar.

Die Erholung des Goldpreises gab der Aktie Auftrieb. Sie setzte zum Ausbruch über die 100 US-Dollar an. Das frische Kaufsignal entfaltet derzeit seine Wirkung und könnte die Aktie noch weit tragen. Das erste potenzielle Bewegungsziel zeichnet sich mit 110 US-Dollar bereits ab. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Weitere Ziele liegen bei 120 US-Dollar und im Bereich der letzten Verlaufshochs bei 130 US-Dollar / 135 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar und damit ein Wiedereintritt in die ehemalige Handelsspanne müsste bereits als Warnsignal bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
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