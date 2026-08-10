Bayer-Aktie schwächelt

Analysten sehen vorerst wenig Spielraum 10.08.2026, 15:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bayer
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© iStock.com/JFsPic
Die Bayer-Aktie steht am Montag unter Druck und verliert rund 1,4 Prozent. Gleichzeitig sorgt eine neue Einschätzung von Jefferies für Aufmerksamkeit: Das Analysehaus bleibt bei „Hold“ und sieht kurzfristig kein ausreichendes Potenzial für einen Kursanstieg. Besonders die fehlenden Aussichten auf eine baldige Aufspaltung des Konzerns bremsen die Erwartungen.
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Bayer 49,16 EUR -1,44 % L&S Exchange

Jefferies bleibt zurückhaltend

Jefferies hat die Bayer-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen erneut mit „Hold“ eingestuft. Das Kursziel liegt bei 46 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs von rund 49 Euro. Analyst Michael Leuchten nahm zwar kleinere Anpassungen an seinen Umsatz- und Ergebnisschätzungen vor, sieht aber keinen Anlass für eine positivere Bewertung.

Ein entscheidender Punkt ist dabei die Konzernstruktur. Nach Einschätzung von Jefferies ist kurzfristig nicht mit einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmageschäfts zu rechnen. Damit fehlt der Aktie vorerst ein möglicher Kurstreiber, auf den einige Anleger gesetzt haben.

Aktie gibt nach

Auch an der Börse zeigt sich am Montag Zurückhaltung. Die Bayer-Aktie liegt rund 1,4 Prozent im Minus und gehört damit zu den schwächeren DAX-Werten. Seit Jahresbeginn steht allerdings weiterhin ein deutlicher Kursgewinn zu Buche.

Damit bleibt das Bild gemischt: Bayer hat sich 2026 klar vom Jahrestief erholt, befindet sich aber weiterhin unter dem 52-Wochen-Hoch. Die neue Jefferies-Einschätzung dürfte daher vor allem die Frage aufwerfen, ob die bisherige Erholung noch genügend Fundament für weitere Kursgewinne besitzt.

Der nächste wichtige Termin

Für Anleger richtet sich der Blick nun auf die weitere operative Entwicklung. Die nächsten Quartalszahlen stehen Anfang November an. Bis dahin dürften insbesondere neue Nachrichten zur Konzernstrategie, zur Aufspaltungsfrage und zur Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche den Aktienkurs beeinflussen.

Die aktuelle Analysteneinschätzung zeigt damit vor allem eines: Nach der starken Erholung der Bayer-Aktie bleibt der Weg nach oben aus Sicht von Jefferies vorerst begrenzt.

Bn-Redaktion/js
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