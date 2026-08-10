SAP mit Milliarden-Coup

Jetzt kommt der KI-Schub 10.08.2026, 12:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP mit Milliarden-Coup: Jetzt kommt der KI-Schub
AI MODIFIED
© Bild: boersennews.de / SB
SAP setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm mit hohem Tempo fort und erhält gleichzeitig regulatorische Entlastung. Das Bundeskartellamt hat seine Vorermittlungen gegen den Softwarekonzern beendet, ohne ein Missbrauchsverfahren einzuleiten. Parallel baut SAP seine Position im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus und profitiert von einer wachsenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 179,95 EUR +0,74 % Lang & Schwarz

344 Millionen Euro in fünf Tagen: SAP kauft massiv eigene Aktien

Zwischen dem 27. und 31. Juli erwarb SAP über die Handelsplattform Xetra rund 2,18 Millionen eigene Aktien. Das Gesamtvolumen der Käufe belief sich auf etwa 344,3 Millionen Euro. Der durchschnittlich gezahlte, täglich gewichtete Preis lag bei 157,62 Euro je Aktie. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Programms bislang 2.184.430 Aktien zurückgekauft.

Die Transaktionen gehören zur zweiten Tranche des im Januar angekündigten Aktienrückkaufprogramms. SAP plant insgesamt Rückkäufe im Umfang von bis zu 10 Milliarden Euro, das Programm soll bis Ende 2027 laufen. Die zweite Tranche startete am 27. Juli und umfasst ein mögliches Volumen von bis zu 2,6 Milliarden Euro. Sie soll spätestens am 27. Januar 2027 abgeschlossen sein.

Zusätzlich meldete SAP am 27. Juli im Rahmen der vorgeschriebenen Directors'-Dealings-Mitteilungen einen Aktienkauf von Dominik Asam. Damit fällt der Erwerb in eine Phase, in der der Konzern selbst erhebliche Mittel für den Rückkauf eigener Anteilsscheine einsetzt.

KI-Ausbau nimmt Fahrt auf - Christian Klein spricht offen über den Druck

Neben den Kapitalmaßnahmen bleibt die strategische Weiterentwicklung des Softwarekonzerns im Fokus. Vorstandschef Christian Klein äußerte sich gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" zum hohen Innovationstempo im Bereich Künstliche Intelligenz und erklärte, er spüre den Druck, die eigenen KI-Produkte schneller voranzutreiben.

SAP verstärkt seine Kompetenzen dabei auch durch Zukäufe. Mit der Übernahme des Datenspezialisten Dremio sowie des KI-Unternehmens Prior Labs erweitert der Konzern gezielt seine technologischen Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Unternehmenssystemen. Die Übernahme von Prior Labs wurde am 17. Juli abgeschlossen.

Gleichzeitig wächst das bestehende Cloud-Geschäft weiter. Der Cloud-Backlog von SAP stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Unternehmen verlagern zunehmend zentrale Finanz-, Beschaffungs- und Personalsysteme auf Cloud-Plattformen, die zugleich als technologische Grundlage für neue KI-Anwendungen dienen.

Reuters ordnete die Entwicklung zuletzt in einen größeren Branchentrend ein. Neben SAP verzeichneten auch Capgemini, Sopra Steria und OVHcloud eine stärkere Nachfrage. Demnach gehen viele Unternehmen inzwischen über reine KI-Testprojekte hinaus und beginnen, entsprechende Technologien breiter im operativen Geschäft einzusetzen.

Kartellamt macht einen Haken an die Vorermittlungen

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt SAP durch eine Entscheidung des Bundeskartellamts vom 30. Juli. Die Behörde stellte ihre Vorermittlungen gegen den Konzern ein und leitete kein Missbrauchsverfahren ein.

Ausgangspunkt der Untersuchungen waren Beschwerden mehrerer Softwareunternehmen, darunter die Münchner Celonis SE. SAP wurde vorgeworfen, Kunden und Drittanbieter bei der Nutzung von Daten zu behindern und dadurch der eigenen Process-Mining-Software Signavio Vorteile zu verschaffen.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt betonte laut Reuters, dass Unternehmen ihre eigenen Daten grundsätzlich auch in Anwendungen anderer Anbieter einsetzen können müssten. Gerade bei großen Softwareplattformen sei ein diskriminierungsfreier Zugang zu Daten für einen funktionierenden Wettbewerb von erheblicher Bedeutung.

Der separate Rechtsstreit zwischen SAP und Celonis bleibt davon unberührt und wird vor einem Gericht in Kalifornien fortgeführt. Mit der Einstellung der Vorermittlungen entfällt für SAP jedoch vorerst die Möglichkeit eines zusätzlichen Missbrauchsverfahrens durch das Bundeskartellamt in Deutschland.

Nach den Halbjahreszahlen vom 23. Juli passten zudem mehrere Analysehäuser am 27. Juli ihre Kursziele für die SAP-Aktie an. Goldman Sachs reduzierte das Kursziel von 230 auf 215 Euro und bestätigte gleichzeitig die Einstufung "Buy". Analyst Mohammed Moawalla verwies dabei auf den robusten Bestand an Cloud-Abonnements und die weiterhin starke Produktpipeline. Berenberg senkte das Kursziel von 215 auf 205 Euro und behielt ebenfalls seine bisherige Kaufempfehlung bei.

Am Freitag schloss die SAP-Aktie bei 178,46 Euro und damit 3,35 Prozent höher als am Vortag. Innerhalb von 30 Tagen belief sich der Kursanstieg auf 29,04 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen werden laut Marktkonsens am 21. Oktober erwartet. Dann dürfte insbesondere die Entwicklung des Cloud-Geschäfts und der weitere Ausbau der KI-Aktivitäten erneut im Mittelpunkt stehen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
BD29AZ
Ask: 1,08
Hebel: 19,21
mit starkem Hebel
BD10S8
Ask: 3,62
Hebel: 5,15
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD29AZ BD10S8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX auf Rekordkurs: Doch Ölpreis und US-Inflation werden jetzt zum …

20:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Straße von Hormus: Warum Öl trotz möglicher Öffnung teuer …

19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Berkshire Hathaway überrascht Anleger: Jetzt wird der Cashberg …

18:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie schwächelt: Analysten sehen vorerst wenig Spielraum

15:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom unter Druck: Warum die Aktie trotz Milliarden-Rü…

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy +20%: Rekordzahlen und Analysten sorgen für neuen R…

14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel überrascht: Fortinet wird wichtiger Kunde

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RENK vor dem nächsten Boom: Aufträge explodieren

12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer