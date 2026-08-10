Dax müht sich zu Wochenbeginn

Infineon beeindruckend stark – Was ist jetzt noch drin für die Aktie? 10.08.2026, 12:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax müht sich zu Wochenbeginn: Infineon beeindruckend stark – Was ist jetzt noch drin für die Aktie?
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax wirkt zu Wochenbeginn noch etwas unentschlossen und zeigt im frühen Montagshandel kaum Bewegungsdynamik. Nach dem starken Wochenfinale sind die Marktakteure offensichtlich auf der Suche nach neuen positiven Impulsen, die eine Fortsetzung der Rekordjagd rechtfertigen würden. Dass zu Wochenbeginn die Ölpreise deutlich zulegen, passt da nicht ins Bild, schüren doch hohe Ölpreise Inflations- bzw. Zinsängste.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 62,65 EUR +0,34 % L&S Exchange

Richten wir unseren Blick auf die kommenden Tage. Vor allem der Mittwoch könnte die Karten an den Aktienmärkten neu mischen. Die US-Verbraucherpreisdaten haben das Potenzial, die Indizes in die eine oder aber in die andere Richtung zu schieben.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer im Dax oberhalb von 26.000 Punkten abspielen würden, so hat der deutsche Leitindex das bullische Szenario mit einer Bewegung auf 27.000 Punkte fest im Blick.

Die Quartalsberichtssaison sorgte in den letzten Tagen und Wochen für Bewegung im Dax. Zu den Dax-Unternehmen, die bereits ihre Finanzergebnisse präsentierten, zählt der deutsche Halbleiterkonzern Infineon. Wir thematisierten die Q3-Daten am 06. August ausführlich. Der Markt reagierte auf das Zahlenwerk nicht sonderlich euphorisch. Die Aktie tauchte ab. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und der Staub hat sich gelegt.

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Chart

Infineon beeindruckend stark – Was ist jetzt noch drin für die Aktie?

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen tauchte die Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) ab. Dabei unterschritt sie kurzzeitig die eminent wichtige Marke von 60 Euro, sodass aus charttechnischer Sicht sogar ein Test der Unterstützung bei 54 Euro drohte. Doch Infineon fing sich wieder und drehte nach oben ab.

Zuletzt präsentierte sich Infineon erstaunlich robust und legte wieder deutlich zu. Die Aktie konnte sich zwischenzeitlich von der Zone um 60 Euro lösen und nimmt nun den Widerstandsbereich von 65 Euro ins Visier. Ein Sprung über die 65 Euro würde die Tür in Richtung 70 Euro öffnen. Eine Bewegung über die 70 Euro würde hingegen den Ausbruch aus dem bisherigen Abwärtstrend (rot) manifestieren und käme so einer Weichenstellung gleich.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 88 Euro auf  91 Euro an. Etwas zurückhaltender ist man bei der Schweizer UBS. Hier lautet das Votum „neutral“. Das Kursziel wurde von 61 Euro auf 64 Euro angehoben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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