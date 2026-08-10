Straße von Hormus

Warum Öl trotz möglicher Öffnung teuer bleiben könnte 10.08.2026, 19:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Straße von Hormus
AI MODIFIED
© Foto von Ivan Rohovchenko auf Unsplash
Die Hoffnung auf eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus hatte den Ölpreis zuletzt deutlich gedrückt, doch inzwischen wächst erneut die Unsicherheit. Iran stellt zusätzliche Bedingungen für eine Rückkehr zum regulären Schiffsverkehr, während mögliche Gebühren für die Passage zu einem wichtigen Streitpunkt geworden sind. Selbst eine politische Einigung könnte deshalb dazu führen, dass sich Brent und WTI auf einem vergleichsweise hohen Preisniveau einpendeln.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 82,30 USD +6,66 % Lang & Schwarz

Ölpreis reagiert auf neue Unsicherheit

Die Ölpreise legten am Montag wieder deutlich zu. Brent stieg zeitweise auf rund 87,11 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 75,47 Euro, während WTI etwa 81,49 US-Dollar erreichte, umgerechnet rund 70,60 Euro. Zuvor hatten Hoffnungen auf eine baldige Wiederöffnung der Straße von Hormus die Preise kräftig gedrückt. Die neuen Forderungen Irans zeigen jedoch, dass eine Rückkehr zu den Bedingungen vor der Krise keineswegs gesichert ist.

Verhandlungen werden komplizierter

Iran macht eine vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs unter anderem von einer Aufhebung von Sanktionen, Entschädigungen für Kriegsschäden und der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte abhängig. Parallel laufen Gespräche mit Oman über neue Regeln für die Schifffahrt. Eine grundsätzliche Verständigung über eine neue Route scheint näher gerückt zu sein. Die Bedingungen für eine dauerhafte Öffnung bleiben jedoch umstritten.

Durchfahrtgebühren bleiben ein Risikofaktor

Besonders brisant ist die Frage möglicher Gebühren für kommerzielle Schiffe. Iran stellte am Montag klar, dass konkrete Transitgebühren derzeit nicht Bestandteil der Gespräche mit Oman seien. Gleichzeitig gehört die grundsätzliche Frage, ob Iran künftig Gebühren für die Nutzung der Wasserstraße verlangen könnte, zum größeren Streit um die zukünftige Ordnung in der Straße von Hormus. Damit ist ein kostenpflichtiges Modell bislang eine Möglichkeit und kein beschlossenes Ergebnis.

Freie Passage könnte Vergangenheit sein

Sollten künftig tatsächlich Durchfahrtgebühren entstehen, könnte die Wiederöffnung den Ölmarkt weniger stark entlasten als zunächst erwartet. Zusätzliche Kosten für Tanker würden letztlich die Transportkosten für Rohöl und andere Energieträger erhöhen. Hinzu kommen Versicherungsprämien und weiterhin bestehende geopolitische Risiken. Mehrere internationale Schifffahrtsverbände haben sich bereits gegen mögliche Mautmodelle ausgesprochen.

Öl könnte sich auf höherem Niveau einpendeln

Für Brent ergibt sich damit ein ungewöhnliches Szenario. Eine Öffnung der Straße von Hormus würde zwar das unmittelbare Risiko eines massiven Lieferausfalls reduzieren, könnte aber nicht automatisch die früheren Transportbedingungen wiederherstellen. Bleiben Gebühren, erhöhte Versicherungskosten oder politische Unsicherheiten bestehen, könnte ein Teil der bisherigen Risikoprämie dauerhaft im Ölpreis verbleiben. Eine Konsolidierung auf erhöhtem Niveau wäre damit plausibel, solange die endgültigen Bedingungen für die Passage ungeklärt bleiben.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA9E8V
Ask: 3,75
Hebel: 19,56
mit starkem Hebel
WA5VBW
Ask: 9,75
Hebel: 4,98
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA9E8V WA5VBW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX auf Rekordkurs: Doch Ölpreis und US-Inflation werden jetzt zum …

20:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Berkshire Hathaway überrascht Anleger: Jetzt wird der Cashberg …

18:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie schwächelt: Analysten sehen vorerst wenig Spielraum

15:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom unter Druck: Warum die Aktie trotz Milliarden-Rü…

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy +20%: Rekordzahlen und Analysten sorgen für neuen R…

14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel überrascht: Fortinet wird wichtiger Kunde

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RENK vor dem nächsten Boom: Aufträge explodieren

12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP mit Milliarden-Coup: Jetzt kommt der KI-Schub

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer